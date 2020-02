Un si grand soleil en avance : Antoine surprend Emmy et Eliott (résumé + vidéo épisode n°383 du 12 février 2020)

ANNONCES





Ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », Eliott a la mauvaise surprise de voir Antoine, le mec d’Emmy, débarquer à Montpellier ! Et ce dernier voit la présence d’Eliott d’un mauvais oeil…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 383

Eliott est avec Emmy pour l’aider à faire ses bagages pour aller s’installer à la coloc, chez Maryline. Il lui dit qu’il est content qu’elle reste à Montpellier et il met sa main sur la sienne sur la poignée de la valise. Emmy et Eliott sont sur le point de s’embrasser quand ça sonne à la porte… Il s’agit d’Antoine, le petit-ami d’Emmy, qui débarque par surprise !

De son côté, Manon prend de la distance : va-t-elle y voir plus clair ? Quant à Florent, il se démène pour Enric…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 12 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

