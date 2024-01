Un si grand soleil spoilers : Akim tombe de haut, Maéva dérape, Jade se planque, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 8 au 12 janvier 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 8 au 12 janvier 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Akim va tomber de haut. Alors qu’il s’imaginait déjà s’installer avec Margot en région parisienne, voilà qu’elle reçoit une proposition d’emploi de Claudine pour 3 ans à Los Angeles ! Margot annonce à Akim qu’elle a décidé d’accepter… Leur histoire s’arrête donc déjà ! Et Akim découvre qu’Estelle va se marier avec Guilhem, il ne comprend pas…

De son côté, Johanna s’inquiète pour Guilhem, qui organise déjà son mariage. Pendant ce temps là, Tom quitte Noura. Il est totalement sous le charme de Maéva et ils finissent par coucher ensemble ! Mais Maéva n’est pas honnête avec Robin…



Quant à Jade, un vol à la concession de motos remet tout en cause ! Elle doit se planquer pour échapper à la police. Ludo la soutient et l’installe à la ferme…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 8 au 12 janvier 2024

Lundi 8 janvier 2024, épisode 1313 : Margot reçoit une proposition très alléchante qui pourrait changer sa vie. L’acceptera-t-elle ? De son côté, Tom étouffe dans l’œuf son histoire d’amour naissante.

Mardi 9 janvier 2024, épisode 1314 : Tandis que Johanna appréhende sa rencontre avec Estelle, une nouvelle pourrait bien bouleverser la vie de Margot. De son côté, Jade va devoir faire face à ce qu’elle redoutait le plus depuis son retour à Montpellier…

Mercredi 10 janvier 2024, épisode 1315 : Alors qu’Akim doit affronter de grosses contrariétés, Tom semble déterminé à ne pas laisser passer sa chance. Mais quelle décision Maéva va-t-elle prendre ?

Jeudi 11 janvier 2024, épisode 1316 : Pendant que Robin ne voit pas les nuages qui s’amoncellent au-dessus de sa tête, c’est le grand jour pour Guilhem. Mais il se pourrait que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière que ce dernier…

Vendredi 12 janvier 2024, épisode 1317 : Les problèmes s’accumulent pour Jade au point que ça devient de plus en plus compliqué pour elle de trouver une issue. Quant à Akim, pourra-t-il encore continuer de camper sur ses positions ?

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 8 au 12 janvier 2024

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.