Un si grand soleil spoiler : Estelle se console avec... (vidéo épisode du 3 janvier 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode du 3 janvier 2024 – Estelle et Akim vont finalement rompre dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il voit qu’Estelle s’attache et qu’ils ne cherchent pas les mêmes choses, Akim décide de rompre.

Akim quitte Estelle, qui a le coeur brisé.











Mais on peut dire que la jeune femme va vite se consoler ! En effet, Guilhem va la réconforter et lui avouer qu’il est amoureux d’elle ! Estelle l’embrasse et ils font l’amour… Guilhem a peur d’être un pansement pour Estelle mais elle lui assure que ce n’est pas le cas.

Seraient-ils allés un peu vite ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1310 du 3 janvier 2024

vidéo à venir

