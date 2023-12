Un si grand soleil du 29 décembre : Lavergne arrêté (résumé et vidéo épisode 1307 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1307 en avance – Que va-t-il se passer demain dans l’épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 29 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex cherche à se souvenir où il a vu l’agresseur de Johanna, qui apparait sur les images de vidéosurveillance. Il finit par s’endormir sur son bureau… Le lendemain matin, Manu remarque qu’il a dormi là. Alex lui explique qu’il connait le visage de l’agresseur. Manu lui conseille d’utiliser la reconnaissance faciale mais la photo est de trop mauvaise qualité. Manu lui dit que ça fait la Une de Midi Libre, ils doivent se bouger. Alex title, c’est dans le journal qu’il a vu l’agresseur de Johanna ! Il s’agit de Nathan Lavergne, le président d’une association humanitaire en Afrique. Il appelle Johanna pour la prévenir mais ça ne lui dit rien. Ils vont chercher un lien avec Pierre.

Guilhem prend des nouvelles de Johanna, elle lui dit que ça va et que l’enquête avance. Elle lui demande comment il va, elle le sent soucieux en ce moment. Mais il assure que ça va. Margot propose à Johanna de déposer un pli elle-même au commissariat. Au même moment, Akim confie à Elise qu’il a déjà reçu son affectation pour l’école. Elise lui explique que c’est des dortoirs de 8… Il est choqué, Elise lui dit qu’il a qu’à prendre un appart avec sa nouvelle meuf. Akim lui dit que non, c’est hyper léger entre eux. Mais Elise pense que l’allusion qu’elle lui a fait n’est pas anodine… Elle lui conseille de mettre les choses au clair pour qu’elle ne se fasse pas de faux espoirs.



Alex arrête Lavergne. Au commissariat, il l’interroge et il nie avoir agressé Johanna. Il dit que ce n’est pas lui sur l’image de la caméra.

Au cabinet, Claudine cherche Margot. Guilhem dit qu’elle est partie au commissariat… Claudine dit que c’est un prétexte pour voir Akim, dont elle est amoureuse. Guilhem title… Pendant ce temps là, Margot confronte Akim, qui ne répond pas à ses messages. Il lui dit demande ce qu’elle cherche, pourquoi elle le relance. Akim lui dit qu’ils ne peuvent pas rester amis, pour lui c’est tout ou rien !

Johanna parle des avancées de l’enquête à Florent, elle pense que ça va s’arranger pour Yann. Il est content pour eux mais ne comprend pas le lien entre Lavergne et Pierre. Florent se rend ensuite avec Claire aux funérailles de Pierre. Emma est soutenue par Tom. Elle disperse ses cendres dans la mer… Tom propose ensuite à sa soeur de passer la soirée avec elle, il ne veut pas la laisser seule.

Guilhem demande à Margot de rester un peu plus tard pour l’aider. Elle accepte. Claudine propose de l’aider mais Guilhem décline, il va s’en sortir avec Margot. Pendant qu’ils travaillent, Guilhem remarque qu’elle est préoccupée et lui parle d’Akim… Elle lui demande comment il sait ça, il lui dit que c’est Claudine. Guilhem lui propose une pause sushis.

Lavergne réclame un avocat, il ne veut plus rien dire à Alex. Hugo demande à parler à Alex, il pense qu’il ne va pas tarder à craquer. Mais Alex dit qu’il faut des preuves. Hugo a justement un élément : l’arme retrouvée chez Johanna est bien celle qui a tué Pierre !

Akim est avec Estelle, elle lui propose de passer le week-end tous les deux. Elle remarque qu’Akim est tendu mais il ne lui dit rien…

Guilhem parle à Margot, il lui dit qu’il a failli se marier à 23 ans mais il avait la trouille et il avait peur de s’engager. Elle a fini par se lasser et elle l’a quitté. Il lui dit que quand on a la chance de trouver l’amour, il ne faut pas le laisser s’échapper.

Elise a avancé, elle expique à Alex que l’association de Lavergne a un budget de 6 millions. L’argent vient essentiellement d’héritages et toujours avec le même notaire : Maître Daumier ! Alex comprend que c’est le lien avec Pierre !

