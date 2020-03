« N’oubliez pas les paroles » replay : 26ème victoire et 131.000 euros de gains pour Mickaël

5 ( 6 )



« N’oubliez pas les paroles » replay. On va pas se mentir ça commence à sentir très bon pour Mickaël dans « N’oubliez pas les paroles » ! Deux nouvelles victoires ce soir et surtout 131.000 euros de gains. A ce rythme, il va finir par entrer dans le classement des plus grands maestros de l’histoire du jeu. Et cela pourrait se faire dès demain vu que le 16ème du classement actuel (Laurent, ndrl) est à 159.000 euros.



« N’oubliez pas les paroles » : résumé de ce soir

Concrètement et dans le détail, Mickaël a remporté ce soir la somme de 20.000 euros. S’il a fait choux blanc dans la première émission avec 0 euro supplémentaire, il a cartonné dans la seconde en remportant la somme maximale de 20.000 euros.

Total des gains après 26 victoires : 131.000 euros.



Actuellement notez qu’il n’est pas dans le classement puisque seulement 21ème plus grand maestro de l’histoire du jeu.

« N’oubliez pas les paroles » replay

Pour les replay, rendez-vous sur France.TV ou suivez les liens ci-dessous

🎤 Accès au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien

🎤 Accès au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien

Vidéo

Et parce que vous aimez particulièrement Mickaël, on vous propose une petite vidéo de l’une de ses nombreuses prestations… Avec un tel talent on aurait tort de s’en priver non ?

