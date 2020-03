Un si grand soleil : Virgile abandonne la paillote, Guilhem alerte Julien, ce qui vous attend jeudi 5 mars (épisode n°399 en avance)

4.5 ( 13 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La descente aux enfers n’en finit plus pour Virgile dans « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 399 du jeudi 5 mars, le père de Léa va carrément lâcher son travail ! Il abandonne la paillote, où tout lui rappelle sa fille décédée, et cède ses parts à Sofia.

Sofia a beau essayer de le convaincre de ne pas faire ça, Virgile a pris sa décision…



ANNONCES





De son côté, Elisabeth va porter plainte contre son agresseur, accompagnée de Hugues. Ce dernier veut faire installer un système d’alarme chez elle pour la rassurer.

Et pendant ce temps là, Guilhem va voir Julien pour l’alerter au sujet de Hugues. Mais Julien est persuadé que Hugues est quelqu’un de bien et il affirme à Guilhem qu’il approuve les décisions de sa mère à son sujet ! Il lui explique d’ailleurs qu’il a sauvé Elisabeth…



ANNONCES





Mais en réalité, l’agression a été orchestrée par Hugues ! Il retrouve l’agresseur d’Elisabeth pour lui donner l’argent !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

LIENS SPONSORISES