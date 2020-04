« Bienvenue Chez Nous » du 30 mars au 3 avril 2020 : qui sont les hôtes de la semaine ?

5 ( 5 )



« Bienvenue Chez Nous » du 30 mars au 3 avril 2020. Ce soir, et comme chaque soir de la semaine, TF1 vous proposera à partir de 18h05 un nouveau numéro de « Bienvenue Chez Nous ». Mais depuis quelques jours certains ont l’impression d’un déjà vu., et c’est normal. On vous explique tout !



Comme tant d’autres émissions et/ou programmes, « Bienvenue Chez Nous » est victime du coronavirus covid-19. Pour cause de confinement, on ne peut pas tourner de nouveaux numéros et il n’est pas question d’épuiser le stocks d’inédits d’autant que les annonceurs ne se bousculent pas vraiment au portillon.

Les émissions inédites seront donc diffusées à un moment plus propice, lorsque les recettes publicitaires seront un peu meilleures.



Bref, et pour faire court, les émissions qui sont actuellement diffusées sur TF1 sont des rediffusions !

Rappel du principe de l’émission

Chaque semaine, quatre couples de propriétaires de maisons d’hôtes venus de toute la France se recoivent à tour de rôle les uns chez les autres. Chaque couple de propriétaire est jugé et noté sur plusieurs critères.

Parmi les 4, un seul peut décrocher le titre de meilleure maison d’hôtes de la semaine et la somme de trois mille euros.

« Bienvenue Chez Nous » du 30 mars au 3 avril 2020 : les hôtes de la semaine

Et cette semaine les 4 maisons d’hôtes retenues sont celles de : Patrick et Didier (Gironde), Virginie et Jean Charles (Oise), Stéphane et Patrick (Ille-et-Vilaine) et Audrey et Emmanuelle (Landes).

Et ce soir place à Stéphane & Patrick. Il accueilleront leurs hôtes au sein du « Logis de la Filanderie » en Ille-et-Vilaine.

Rendez-vous donc tout à l’heure dès 18h05 sur TF1 ou sur la page dédiée de MYTF1 pour voir les émissions en replay et streaming vidéo.

