Déprogrammation : un best-of des « Grosses Têtes » à la place du tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles »

Déprogrammation du samedi 4 avril 2020. Tout comme la semaine dernière, ne vous attendez à retrouver le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » qui comme le vous savez se déroule en plusieurs étapes. Cette semaine, et parce que les tournages n’ont pas peu avoir lieu à cause du confinement, la chaîne a été contrainte de le déprogrammer.



Déprogrammation : un best-of des « Grosses Têtes » à la place

Pour le remplacer, la chaîne a choisi de proposer un best-of des « Grosses Têtes » ! Une émission un peu particulière puisqu’elle sera dédiée à Pierre Bénichou décédé il y a quelques jours à peine.

Au programme les meilleurs moments de l’émission, les meilleures prestations, les invités les plus marquants, les facéties des chroniqueurs, les séquences cultes mais aussi et surtout beaucoup de délires et de surprises. Bref, mais vous l’aurez compris, c’est une avalanche de bonne humeur qui vous attend et en ces temps de confinement ce n’est pas de REFUS !



Une soirée chaleureuse orchestrée par Laurent Ruquier et sa joyeuse bande.

Quand le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » sera t-il diffusé ?

Vous êtes nombreux à nous interroger sur le tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » dont le premier numéro devait être diffusé la semaine dernière. La question qui revient le plus souvent est : quand sera t-il diffusé ?

Et bien nous n’en savons strictement rien. Tant que la France est en confinement les tournages et/ou montages de l’émission sont impossibles à réaliser. Il faudra donc attendre un retour à la « normale » avant que la mise en boîte de ces émissions ne soit possible. Quand à leur diffusion, c’est encore une autre paire de manches…

