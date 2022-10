Mongeville du 19 octobre : vos épisodes ce soir sur C8

5 ( 8 )

Mongeville du 19 octobre 2022 – Ce soir et comme tous les mercredis, C8 rediffuse des épisodes de la série « Mongeville ». Au programme aujourd'hui, les épisodes 11 et 9 de la saison 1.







Rendez-vous ce soir dès 21h20 sur la chaîne ou en replay sur myCanal.







Mongeville du 19 octobre 2022 : votre épisode de ce soir

Saison 1, épisode 11 « Faute de goût » : Alors qu’elle déjeune à La Table de Pierre, un grand restaurant bordelais, la critique gastronomique Julie Decker s’écroule, foudroyée par un empoisonnement à la ciguë. Est-elle la victime de Lelandais, le chef du restaurant qui ne lui a jamais pardonné l’étoile qu’il a perdue ? A-t-elle subi les foudres d’une confrérie de chefs qui s’était liguée contre les méthodes de la critique ? Pour résoudre ce mystère, Mongeville et Valentine s’immiscent dans les cuisines de la grande gastronomie.

Saison 1, épisode 9 « Comme un battement d’ailes » : Mongeville et Valentine découvrent le cadavre d’un homme transpercé d’une flèche dans une réserve ornithologique du sud-ouest. Ils interrogent Béatrice Lesparre, une chercheuse aussi brillante qu’excentrique qui vit sur les lieux avec ses deux filles Amélie et Claire. Ils ne tardent pas à découvrir que Claire a également disparu. Le juge et la capitaine se demandent si elle a été tuée ou si elle est la meurtrière.



« Mongeville » est de retour ce soir sur C8 dès 21h20.

