« 12 coups de midi » : un tracteur comme nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, l’élimination d’Éric sur toutes les lèvres…

4.3 ( 15 )



ANNONCES





« 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Depuis hier il y a quelque de nouveau dans les « Douze coups de midi » de TF1. Et oui on voit un nouvel indice apparaître sur la fameuse étoile de midi. Si si, regardez bien l’image que nous avons capté pour vous. En bas, et à gauche de l’image, on voit une roue. Et il s’agit de la roue d’un tracteur !



ANNONCES





Et ça a quand même son importance non ? Enfin pas pour Éric puisqu’il n’est pas parvenu à identifier ce nouvel indice qui se dessine. Il faut dire que les candidats présents sur le plateau du jeu voient l’image en bien plus petit que les téléspectateurs…

Et alors que cet indice est censé nous mettre sur la voie, la seule chose qui intéresse les internautes c’est la soi-disant bourde de Jean-Luc Reichmann.



ANNONCES





Pour ceux qui ont loupé quelque chose, l’animateur du jeu a publié sur Instagram une vidéo sur laquelle on peut voir le plateau du jeu avant le début d’un nouvel enregistrement. Et patatra, il n’y a pas le nom d’Éric.

Les théories

Depuis on s’affole sur la toile et sur les réseaux sociaux. Et s’ils étaient nombreux à penser au début que l’animateur avait gaffé en annonçant involontairement l’élimination d’Éric, de nouvelles théories font leur apparition. Certains commencent en effet à émettre l’idée selon laquelle il l’aurait fait exprès histoire de semer le doute et surtout de susciter un énorme BUZZ. Et si c’est vraiment ça, on peut dire que le pari est réussi tellement il y a eu d’articles à ce sujet.

Puis il y a ceux qui confirment plus ou moins tout en nuançant l’info. Relayée par le Chasseur d’Étoile de Youtube, une personne a affirmé qu’Éric avait imité Xavier et quitté l’émission après avoir battu Christian Quesada en nombre de participations.

Alors info ou intox ? Pour l’instant, impossible de savoir mais nous poursuivons nos investigations.

« 12 coups de midi » : qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Revenons un instant sur l’étoile mystérieuse pour faire le point sur les indices et sur les noms déjà proposés.

Aujourd’hui Éric a proposé le nom de Joe Dassin car : il est d’ascendance ukrainienne; il a fait des études de médecine; le micro pour le chant bien sûr et la cage à oiseaux pour la chanson « L’albatros ».

Récapitulatif des noms proposés

Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat, Michel Drucker, Michel Polnareff, Sylvester Stallone, William Shatner Matt Czuchry, Macha Méril, Raphaël, Leonard Nimoy, Joe Dassin.

Rappel des indices

– En image de fond un lac gelé situé du côté des Carpates ukrainiennes

– un microscope

– une cage à oiseaux de couleur doré

– un micro

– un tracteur

Et sinon…

Éric n’a remporte que 2.000 euros à partager avec la cagnotte aujourd’hui soit seulement 1.000 euros pour sa besace personnelle.

Il reviendra demain, jeudi 21 mai 2020, pour une 170ème participation. Et il débutera l’émission avec 840.794 euros de gains et de cadeaux.

Une audience toujours au top

Public ou pas public, « Les 12 coups de midi » sont toujours un énorme carton d’audience avec pas moins de 3.7 millions de téléspectateurs pour l’émission d’hier, mardi 19 mai 2020. La part de marché atteint 35% auprès de l’ensemble du public.

Prochain rendez-vous avec les « Les 12 coups de midi » demain dès 12 heures sur TF1 mais aussi en streaming vidéo gratuit et replay sur MYTF1 et ce durant une période de 7 jours.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

LIENS SPONSORISES