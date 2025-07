Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse dévoilée la semaine prochaine, découvrez qui est derrière (explication des indices)

Publicité





L’attente touche bientôt à sa fin ! Alors que l’Étoile mystérieuse du jeu de TF1 “Les 12 coups de midi” ne compte plus que 21 cases, elle devrait être entièrement dévoilée mardi prochain, lors de l’émission diffusée le 23 juillet. Après plusieurs semaines de suspense et d’indices intrigants, la photo complète de la star cachée apparaîtra enfin à l’écran.











Mais chez Stars Actu, nous avons une longueur d’avance. Comme nous vous l’avons révélé depuis déjà plusieurs jours, la célébrité dissimulée derrière l’Étoile n’est autre que Freddie Mercury, l’iconique chanteur du groupe Queen.

Des indices de plus en plus parlants

Alors que de nouvelles cases tombent chaque jour, le visage de la star commence à se dessiner clairement… et les indices confirment sans ambiguïté notre révélation :

– Un piano : symbole des talents de musicien et de compositeur de Mercury.

– Un aspirateur : référence culte à son apparition travestie dans le clip de I Want to Break Free.

– Un chat : hommage à sa passion pour les félins, omniprésents dans sa vie privée.

– Un éléphant : clin d’œil visuel à l’univers graphique de son album solo Mr. Bad Guy.

– Barcelone : évocation de son duo lyrique avec Montserrat Caballé.

– Un bus londonien rouge : emblème de Londres, sa ville d’adoption.

Freddie Mercury, une étoile… bien vivante dans les cœurs

Si la star a quitté la scène en 1991, sa légende, elle, continue de briller. À travers la musique de Queen, les hommages constants et sa présence dans la culture pop, Freddie Mercury reste une figure incontournable. Le voir mis à l’honneur dans “Les 12 coups de midi” est un clin d’œil émouvant pour ses fans, et un moment fort à venir dans le jeu culte de TF1.



