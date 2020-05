5 ( 4 )



Audiences access du jeudi 14 mai 2020 – C’est encore et toujours Nagui qui s’est imposé ce jeudi soir alors que comme chaque matin, Stars Actu fait le point sur les audiences access de la veille. Le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles » est en baisse mais toujours en tête avec 3,49 millions de téléspectateurs pour 17,3% de part d’audience.

La chaîne est toujours large leader puisque TF1 est aussi en baisse ce jeudi avec « Qui veut gagner des millions à la maison ? ».



Le jeu présenté par Camille Combal, qui a reçu hier Tomer Sisley et Claudia Tagbo, a été suivi par 2,31 millions de téléspectateurs pour 11,9% de pda.

M6 est stable et au coude à coude avec TF1 avec « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac ». L’émission de ce mercredi a réuni 2,17 million de téléspectateurs pour 11,9% de pda.



Audiences access du 14 mai : autres chiffres

Du côté des talks, Yann Barthès est toujours au top avec Quotidien. Le talk de TMC est stable, il a encore une fois réuni 2,08 millions en 2ème partie pour 7,8% de pda !

Du côté de Cyril Hanouna, sa nouvelle émission quotidienne sur C8 C que du kif ne séduit toujours pas. Elle continue de baisser avec pour la 2ème partie hier soir, seulement 734.000 de fanzouzes pour 2,7% de pda.

Du côté des fictions d’après 20h, M6 est une nouvelle fois puissant leader avec « Scènes de ménages », la série étant encore en hausse avec ce jeudi soir, 4,26 millions de fans pour 15,6% de pda. C’est très loin devant les rediffusions de « Plus belle la vie », toujours aussi faibles, sur France 3 : le premier épisode a réuni 1,12 million de téléspectateurs (pda 4,3%) et le second 1,56 million (pda 5,7%). PBLV est en baisse, les audiences des rediffusions sont faibles.

