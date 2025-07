Un Si Grand Soleil du 14 juillet : drame pour Charlotte, Eliott désespéré (résumé épisode 1704 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1702 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 11 juillet 2025.





Eliott est au téléphone avec son avocat, il est convoqué en fin de matinée devant le juge aux affaires familiales. Eve propose de l’accompagner, il refuse. Son avocat pense que Muriel va demander la garde exclusive de Toma, Eve lui dit que le pire serait de retourner en prison. Eliott s’emporte…

Becker fait du vélo quand il reçoit un appel, il a un déjeuner qui le réjouit.



Charlotte révise son code, elle demande conseil à sa mère, qui se serait trompée aussi. Elle le passe dans une semaine et ne se sent pas prête. Elle dit que c’est plus facile de conduire que de passer le code… Quand elle s’en va, Soan propose un dîner au restaurant à Marie-Sophie ce soir. Il insiste, elle accepte.

Achille annonce à ses potes qu’ils ont la notif pour la fête avec le DJ. C’est ce soir ! Charlotte est certaine que ses parents ne la laisseront pas sortir en semaine, Pablo ne pourra pas à cause de son bracelet. Noura ne veut pas y aller sans lui. Achille va demander à sa mère.

Face au juge, Johanna demande la garde exclusive. Levars défend Eliott, qui dit qu’il s’est toujours bien occupé de son fils. Johanna parle du témoignage sur la violence d’Eliott face à sa mère. La juge rappelle qu’il a enlevé Toma et frappé le compagnon de Muriel. Eliott fait son mea-culpa : ce qu’il a fait est inacceptable, il présente ses excuses et dit que le plus important, c’est Toma. Il est prêt à accepter la garde exclusive si c’est ce qu’il y a de mieux pour Toma.

Alex raccroche avec Becker, il est dégoûté : il a décalé son entretien annuel à 14h alors qu’il voulait aller au village du Tour de France. Pendant ce temps là, Becker retrouve son ami Christian, il s’occupe du Tour de France. Au commissariat, Alex s’impatiente : Becker est en retard. Christian propose à Becker de l’accompagner au village, il accepte et ne répond pas à l’appel d’Alex !

Charles attend Eliott à la sortie du tribunal, il doit attendre le jugement définitif mais il est négatif. Charles lui propose un verre, Eliott décline. Eliott lui dit qu’il a perdu la femme de sa vie, il ne reverra plus son fils et va finir en taule. Il n’a plus rien. Charles l’encourage à se battre.

Becker revient au commissariat avec un tee-shirt dédicacé. Il a deux heures de retard pour Alex, Becker lui dit qu’il avait des choses à faire. Il pose son tableau avec son tee-shirt, Alex est dégoûté. Il lui dit qu’il est fan de vélo, il voulait y aller aussi. Becker lui dit qu’il manque d’initiative !

Soan et Marie-Sophie sont au restaurant. Elle lui demande ce qu’il veut, il lui propose des vacances en famille fin août en Irlande. Ils en ont toujours rêvé. Elle lui dit que c’est fini, elle n’aime plus ! Soan s’en va, il pleure sur un banc. Pendant ce temps là, Charlotte fume un joint… Achille l’appelle, il est à la soirée. Sa mère a dit oui. Il demande à Charlotte de venir, elle lui dit que ses parents ne sont pas là. Achille insiste. Charlotte appelle son père, elle lui demande de l’emmener à une soirée. Il lui dit que c’est hors de question. Charlotte prend les clés de voiture de ses parents ! Elle conduit et percute quelqu’un ! Elle découvre un corps étendu sur la route derrière la voiture, elle appelle son père.

