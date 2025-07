Wimbledon : Sinner / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Sinner / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se poursuit ce vendredi 11 juillet 2025. Le numéro 1 mondial Yannik Sinner affronte le serbe Novak Djokovic.





A suivre cet après-midi à partir de 17h40 sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







Jannik Sinner et Novak Djokovic s’affrontent aujourd’hui en demi-finale de Wimbledon, dans un duel explosif entre la jeunesse montante et l’expérience légendaire. Numéro 1 mondial, l’Italien arrive en pleine confiance après un parcours solide, même si une légère gêne au coude a semé le doute lors de son match contre Dimitrov. Déjà vainqueur de Djokovic à Roland-Garros le mois dernier, Sinner mène désormais 5–4 dans leurs confrontations directes.



De son côté, Novak Djokovic, 38 ans, vise un huitième titre à Wimbledon et un 25e sacre en Grand Chelem. Malgré une alerte physique et une séance d’entraînement annulée la veille, le Serbe reste redoutable sur le gazon londonien, où il n’a plus perdu avant la finale depuis 2017. Ce choc s’annonce serré, entre la puissance et la régularité de Sinner, et l’expérience, la ruse et la solidité mentale de Djokovic.

Sinner / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 17h40 sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Sinner / Djokovic, quart de finale du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.