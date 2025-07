Secret Story du 11 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 11 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de jeudi des habitants dans la maison des secrets.











Au réveil, Noah et Anita ont chacun hâte de se retrouver tandis que pour les nominés, la pression monte. Les anciens vivent quant à eux leur dernier réveil dans la maison des secrets !

La Voix donne une mission secrète à Ethan : il ne doit se déplacer qu’en rasant les murs !

Les habitants se préparent pour le prime et le coup d’envoi est donné. La Voix annonce qu’à l’issue de ce prime, ils vont être répartis dans les deux maisons ! C’est les anciens qui font le choix de la répartition.



Avant qu’Anita revienne dans la maison, la supercherie continue avec une fausse confrontation houleuse entre Anita et Noah dans le sas.

L’heure de la révélation a sonné pour Pimprenelle, dont le secret a été découvert par Adrien. Elle raconte avec émotion son accident de surf et la reconstruction d’une partie de son visage. Adrien empoche l’intégralité de sa cagnotte, soit 5.600 euros.

La Voix donne un dernier choix à Anita avant de revenir. Elle doit désigner le premier habitant nominé la semaine prochaine. Elle choisit Célia, et Constance en second choix si Célia est éliminée.

A l’heure du verdict, Célia est éliminée. C’est donc Constance qui est nominée mais elle ne le saura que mardi soir ! La Voix annonce aux habitants le retour surprise d’Ania, tout le monde est sous le choc tandis que Noah se réjouit.

Et place ensuite à la séparation. Les anciens ont choisi d’envoyer Romy, Adrien, Constance et Noah dans la maison de cristal. Anita et Noah sont déçus d’être déjà de nouveau séparés. Ils se retrouvent et se prennent dans les bras avant la séparation. De leur côté, Constance et Aïmed accusent le coup du départ de Célia.

