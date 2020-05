« Les 12 coups de midi » : le retour de Romain, un Éric en petite forme, un indice cadeau pour l’étoile mystérieuse !

4.6 ( 14 )



« Les 12 coups de midi » actu, news, info. Aujourd’hui, et comme tous les jours, vous aviez rendez-vous avec Jean-Luc Reichmann et ses désormais célèbres « Douze coups de midi » dont il continuera d’assurer la présentation même si certains titres racoleurs veulent tenter de nous faire croire le contraire ^^.



« Les 12 coups de midi » : le récap du jour

Et on vous propose bien sûr le petit débrief de l’émission du jour qui aura surtout été marquée par le retour de Romain dit « le pompier ». Bon pas en plateau bien sûr mais en visio. Pour ceux qui ne se souviennent pas de lui et/ou qui ne suivaient pas le jeu il y a 3 ans, ce sympathique candidat a réalisé un très joli parcours dans le jeu au cours de l’été 2017. À son actif 60 participations, 60 324 468 € de gains et 19 jolis coups de maître.

Un candidat au sourire ravageur qui a fait une quasi unanimité autour de lui lors de son passage dans le programme. Et aujourd’hui il est intervenu à plusieurs reprises dans le jeu comme d’autres candidats l’ont fait avant lui.



Quant à Éric, il a remporté une nouvelle victoire certes mais n’a pas franchement convaincu aujourd’hui. Victoire à seulement 200 euros dont la moitié à partager avec la cagnotte.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Quant à la question « Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? », elle reste sans réponse. C’est en effet toujours le grand flou pour Éric comme pour les téléspectateurs. Il faut dire que les indices sont particulièrement tirés par les cheveux une fois encore. Quand vous connaîtrez la bonne réponse, vous comprendrez pourquoi.

Aujourd’hui aucun nouvel indice n’est apparu mais il en reste à découvrir. Et c’est un peu au hasard quand même que notre champion a proposé le nom du chanteur Plastic Bertrand dont la mère était ukrainienne. Quant au tracteur, c’est pour sa participation au programme de télé-réalité « La ferme célébrités ».

Un indice en cadeau

Nous vous avons promis un indice cadeau, alors le voici… La femme que nous recherchons est une lève-tot. Un indice qui a un rapport avec le fameux micro que l’on voit sur l’étoile. Espérons que cela puisse vous aider. Si ce n’est pas le cas, comptez sur nous pour vous offrir un indice capital avant le week-end.

Rappel des indices visibles

– Un lac gelé des Carpates ukrainiennes (image de fond)

– un microscope binoculaire

– une cage à oiseaux dorée

– un micro

– un tracteur



Rappel des noms déjà proposés

Zlatan Ibrahimović, Victoria Silvstedt, Céline Dion, Neneh Cherry, Dolph Lundgren, Lisa Kuddrow, Alain Chabat, Michel Drucker, Michel Polnareff, Sylvester Stallone, William Shatner Matt Czuchry, Macha Méril, Raphaël, Leonard Nimoy, Joe Dassin, Sara Giraudeau, Serge Gainsbourg, Sacha Distel, Ashton Kutcher Olga Kurylenko, Milica Jovovitch, Plastic Bertrand.

Classement des plus grands maîtres de midi

Mise à jour du classement provisoire des 10 plus grands maîtres de midi

Classement en terme de gains

1. Eric : 853.444 €

2. Christian : 809 392 €

3. Paul : 691 522 €

4. Véronique : 447 226 €

5. Alexandre : 417 828 €

6. Benoît : 397 946 €

7. Bruno : 393 650 €

8. Timothée : 353 348 €

9. Xavier : 335 856 €

10. Sylvain : 335 593 €

Classement en nombre de participations

1. Christian : 193 participations

2. Eric : 176 participations

3. Paul : 153 participations

4. Véronique : 100 participations

5. Timothée : 83 participations

6. Benoît : 82 participations

7. Bruno : 80 participations

8. Xavier : 76 participations

9. Alexandre : 75 participations

10. Sylvain : 75 participations

Jean-Luc Reichmann nous invite à partir en vacance en France

Et pendant ce temps-là, Jean-Luc Reichmann nous appelle à soutenir l’économie française en privilégiant des vacances en France car le secteur du tourisme a été particulièrement touché par le confinement lié au coronavirus.

Retrouvez Jean-Luc Reichmann, Zette et Éric demain dès 12 heures sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Et on peut vous confirmer maintenant que l’élimination d’Éric n’est absolument plus d’actualité…

