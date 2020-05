Les 25 moments inoubliables de « La France a un incroyable talent » ce soir sur M6 à la place de…

4.6 ( 10 )



Les 25 moments inoubliables de « La France a un incroyable talent » c’est ce soir sur M6 et 6Play. Un numéro spécial du célèbre télé-crochet, produit par FremantleMedia France. Initialement c’est le film « Red », avec Bruce Willis, Helen Mirren et Morgan Freeman, qui était censé être diffusé sur cette case.



Les 25 moments inoubliables de « La France a un incroyable talent » : présentation

Comme son titre l’indique l’émission nous proposera de revenir sur les 25 moments les plus marquants de l’histoire du programme dont 14 saisons ont déjà été diffusées en France.

Pour cela le programme de propose de nous emmener sur les chemins de ses plus beaux exploits, avec un classement inédit des 25 plus grandes performances de l’histoire de l’émission !



Un voyage dans le temps explosif au cours duquel vous revivrez les passages les plus cultes de l’émission, des plus belles auditions aux Golden Buzzers les plus émouvants, des moments les plus invraisemblables aux plus belles victoires.

Tout au long de la soirée, le trio des jurés avec son animateur se remémoreront leurs plus grands souvenirs. Vous retrouverez de nombreuses compilations thématiques des séquences les plus folles, drôles et émouvantes du concours.

Vidéo

Un avant-goût avec quelques images…

Revivez Les 25 moments inoubliables de #LFAUIT 🤩🙌

📅 Lundi à 21:05 pic.twitter.com/pT5r4VQFt3 — M6 (@M6) May 17, 2020

Si vous avez du mal à lire cette vidéo où si elle ne se lance pas sur votre navigateur, retrouvez-là sur le compte Twitter de la chaîne.

Alors prêts à (re)vivre les 25 moments le plus inoubliables de « La France a un incroyable talent » ? Ouvrez bien vos yeux et profitez du spectacle ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

