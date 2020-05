Tout savoir sur « Red » avec Bruce WILLIS et Morgan FREEMAN, votre film de ce soir sur M6 !

4.6 ( 10 )



ANNONCES





Le film « Red » de Robert SCHWENTKE est au programme télé de votre soirée de lundi. Rendez-vous sur M6 dès 21h05 et en streaming vidéo via la fonction direct de 6PLAY. Un film au casting de choc puisqu’il réunit Bruce WILLIS, Morgan FREEMAN, John MALKOVICH, Helen MIRREN ou bien encore Mary-Louise PARKER.



ANNONCES





« Red » avec Bruce WILLIS et Morgan FREEMAN : histoire, synopsis

L’heure de la retraite a sonné ! Mais dans certaines professions, la transition peut s’avérer difficile : Frank ne supporte pas l’inactivité, son collègue Joe végète en maison de retraite, Marvin use d’amphétamines et Victoria fait des petits boulots. Pas facile de décrocher quand on a été toute sa vie… agents de la CIA ! Pourtant, quand leur ancien employeur décide d’éliminer pour de bon ces agents un peu trop compromettants, il va découvrir qu’en dépit de leur âge, ce sont encore de redoutables adversaires…

À propos de votre film

– Au départ c’est Meryl Streep qui devait camper le rôle de Victoria. Il est finalement revenu à Helen MIRREN.

– Parce qu’il y avait de gros doutes sur la disponibilité de John MALKOVICH, le réalisateur avait un plan B et envisageait de faire appel à l’acteur John C. Reilly.



ANNONCES





– Même si ce film est devenu culte pour les amateurs du genre, le succès n’a pas été aussi impressionnant que ça. Un peu moins de 200 millions de dollars au box-office mondial et seulement 825.000 spectateurs dans les salles françaises.

– Le tournage s’est essentiellement déroulé au Canada et plus précisément du côté de Toronto. Pour les derniers jours de tournage, les équipes se sont déplacées du côté de la Nouvelle-Orléans.

Bande-annonce officielle

On finit comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle

Ce soir voyez rouge avec Bruce WILLIS et Morgan FREEMAN. « Red » c’est dès 21h05 sur M6 et 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES