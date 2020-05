« Plus belle la vie » du 25 mai 2020 : vos 2 épisodes ce soir, Djawad va voir Noham (VIDEO)

5 ( 4 )



« Plus belle la vie » du lundi 25 mai 2020 – Une nouvelle semaine commence et alors que les tournages vont bientôt reprendre, c’est toujours des rediffusions de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » qui vous attendent ce soir avec encore une fois, deux épisodes à la suite. Et Djawad va se confronter à Noham !…

Au programme, les épisodes 2815 et 2816, à suivre à partir de 20h15 sur France 3 et France.TV.



Et comme chaque jour nous vous proposons d’en découvrir les résumés en avance.

« Plus belle la vie » du 25 mai 2020 : vos épisodes de ce soir

Épisode n°2815



Avant de s’enfuir avec Noham, Estelle fait ses adieux à Wendy. Julio tente de l’empêcher de partir. Elle finit par rejoindre Noham, affolée. En sortant du cabanon, ils sont poursuivis par Fred et ses hommes armés…

Thérèse avoue a Thomas et Riva que changer de nom reviendrait à trahir sa mère. Ils proposent alors à Baptiste et Thérèse une adoption simple, où ils pourront garder leur nom et rompre l’adoption en cas de problème. Baptiste tente de convaincre sa soeur d’accepter l’adoption plénière pour ne jamais revenir en arrière…

Luna recadre Seta, en retard pour son premier jour. Caroline fait part à Luna de son inquiétude concernant l’étrange comportement de Guillaume ces derniers jours. Par malchance, Luna et Sacha sont très en retard pour l’aéroport et ne trouvent pas de taxi…

Jérôme tient absolument à ce que l’hôpital le réintègre, et vient demander à Jeanne de lui laisser une chance. Face au refus de Jeanne, Jérôme insiste, et Vincent, qui accompagne Jeanne, le recadre avec mépris. Furieux, Jérôme s’emporte…

Épisode n°2816

Fred et ses hommes retiennent Estelle blessée et Fred exige de Noham qu’il vienne se rendre en échange de la vie d’Estelle. Noham demande 24H à Fred et appelle Djawad pour lui donner RDV afin de monter un plan pour libérer Estelle…

Guillaume essaie de convaincre Frémont d’appeler Luna pour lui dire que Seta se fatigue trop. Mais Frémont constate qu’elle est en pleine forme. Frémont et Nathan profitent même de son zèle pour obtenir des services.

Yolande pense qu’il est temps de rembourser Babeth avec l’argent des câlins. Babeth ne veut pas accepter l’argent de sa mère, gagné, selon elle, à force de charlatanerie. Patrick pense qu’elle a tort de se braquer ainsi contre sa mère.

Coralie en a marre d’être seule, et s’inscrit sur un site de rencontre payant et sur admission pour célibataires exigeants. Alors qu’elle est admise, elle s’enthousiasme en voyant les hommes sélectionnés et s’arrête sur le profil de Mathias, bel homme, sérieux et pilote de ligne.

