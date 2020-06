4.9 ( 13 )



ANNONCES





« Tous en cuisine » du lundi 1er juin 2020. Attention avant-dernière semaine de l’émission de Cyril Lignac « Tous en cuisine ». Rendez-vous sans faute ce soir dès 18h45 sur M6 ou en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en repaly sur la page dédiée de 6play.



ANNONCES





Et comme chaque jour nous vous proposons de découvrir les ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires à la préparation des deux recettes du jour :

– CONCHIGLIONI FARCIS AUX EPINARDS ET CHÈVRE

– MUFFINS AUX FRUITS SECS



ANNONCES





« Tous en cuisine » du lundi 1er juin 2020 : les ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de ce soir

CONCHIGLIONI FARCIS AUX EPINARDS ET CHÈVRE

Les ingrédients pour 4 personnes

20 pâtes coquillages

200g de fromage de chèvre frais

20cl de crème liquide entière

300g de pousses d’épinards cuits à l’eau et bien refroidis

gousses d’ail hachées

beurre noisette

100g de haricots verts cuits et coupés en 4

1 courgette lavée, coupée en cubes et cuits à l’eau

1 citron jaune

huile d’olive

gros sel

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 casserole + 1 écumoire

1 mixeur + 1 maryse + 1 sauteuse + 1 spatule + 1 cuillère

1 microplane

MUFFINS AUX FRUITS SECS

Les ingrédients pour 4 personnes

100g de beurre fondu

2 œufs

250ml de lait

70g de sucre + 30g

300g de farine

2 cuil. à café de levure chimique

½ cuil. à café de sel fin

70g de noisettes toastées concassées

70g de cranberries séchées ou autre baies ou mélange de baies

1 orange

2 cuil. à café de cannelle en poudre

beurre pour les moules

Les ustensiles

1 saladier + 1 spatule

1 microplane

moule à muffins

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

>>> Le livre inspiré de l’émission et avec les 45 meilleures recettes sort bientôt. Plus d’infos ICI.

Demain une seule recette, mais quelle recette : une bouillabaisse exotique !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

LIENS SPONSORISES