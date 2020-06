« Tous en cuisine » du vendredi 12 juin 2020 : ingrédients et ustensiles pour la dernière recette de Cyril Lignac ce soir

4.6 ( 14 )



« Tous en cuisine » du vendredi 12 juin 2020 – Triste jour pour les fans du programme d’M6 « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » puisqu’il s’agit de la toute dernière émission. Avant de dire au revoir à l’un des programmes phares du confinement, vous étiez très nombreux chaque soir à cuisiner avec le chef et son invité, Cyril vous propose une ultime recette ce soir.

Une émission que vous pourrez également voir en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en replay sur la page dédiée de 6play.



Au menu ce soir, une seule recette qui sent bon les vacances en Espagne :

PLAT : PAELLA



Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour la réaliser.

« Tous en cuisine » du vendredi 12 juin 2020 : ingrédients, ustensiles, liste de courses

PAELLA

Les ingrédients pour 4 personnes

8 crevettes entières non décortiquées

2 blancs de poulets

1 morceau de chorizo coupé en dés

1 poivron rouge épluché et coupé en dés

1 piment jalapeno vert

3 cuil. à soupe de purée de pimentos del piquillos ou concentré de tomate

1 gousse d’ail épluchée

450g de riz arborio ou riz bomba

safran en poudre ou en pistil

bouillon cube ou bouillon de crustacés ou bouillon de légumes

5cl de vin blanc

huile d’olive

Les ustensiles

1 sautoir large + 1 spatule

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

De la cuisine en direct : ça pourrait reprendre

Courant avril, Matthieu Jean-Toscani, producteur de l’émission, a fait savoir au magazine Télé Star que Cyril Lignac souhait arrêter l’émission malgré son beau succès. Mais de préciser que la chaîne réfléchissait très sérieusement à poursuivre l’aventure. « On réfléchira à pérenniser, d’une façon ou d’une autre, la cuisine en direct sur M6 »

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » sort la semaine prochaine. Il est toutefois déjà disponible en pré-commande sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s)invité(s) sur M6 et 6Play.

