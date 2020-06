Audiences TV prime 11 juin : « Les Bronzés 3 » leader devant « Cassandre », « This Is Us » toujours à la peine

5 ( 10 )



Audiences TV prime 11 juin 2020. Hier soir, et sans surprise, victoire de TF1 avec le film « Les Bronzés 3 : amis pour la vie ». Avec ce 3ème volet la troupe du Splendid a amusé 4.73 millions de français soit 20.5% des téléspectateurs.



✅ 26% de pda auprès des FRDA-50ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

✅ 27% de pda auprès des 25-49ans



Audiences TV prime 11 juin 2020 : autres chaînes

France 3 fait mieux que résister avec des épisodes en rediffusion de sa série « Cassandre ». 4.45 millions de fidèles pour le premier épisode soit 18.8% du public présent devant son poste de télévision.

France 2 complète le podium avec son magazine « Envoyé spécial ». Les thèmes et sujet du jour n’ont convaincu que 1.53 million de personnes soit 6.9% des téléspectateurs. C’est faible, très faible même.

Pour la série de M6 « This Is Us » c’est toujours pas la grande forme. Les deux premiers épisodes de la soirée affichent 1.44 million de fans soit à peine 6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

On retrouve ensuite France 5 avec le documentaire inédit « Attila, l’énigme des Huns » qui a suscité l’intérêt de 1.17 million d’amateurs d’histoire (pda 4.8%)

