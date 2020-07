« 12 coups de midi » finale du Combat des Maîtres : les premières images

4.9 ( 9 )



Annonces





« 12 coups de midi » finale du Combat des Maîtres. C’est samedi soir en prime-time que TF1 diffusera la grande finale de la semaine spéciale anniversaire des « 12 coups de midi ». Pour ceux qui ont déjà la tête en vacances, le « Combat des Maîtres » a débuté lundi et s’achèvera donc en prime time soir.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Jean-Luc Reichmann nous convie ainsi à une soirée exceptionnelle à ne rater sous aucun prétexte. L’occasion de célébrer ensemble les 10 ans de ce jeu mythique.

« 12 coups de midi » finale du Combat des Maîtres : présentation

Au terme de cette semaine de folie et de challenge, Jean-Luc Reichmann et toute l’équipe des 12 Coups de Midi vous donnent rendez-vous pour une soirée festive qui lancera l’été, dans le rire et la bonne humeur, au profit de l’association Action Enfance*.



Annonces





Deux équipes d’invincibles Maîtres de Midi, menées par deux invités de marque : Anne Roumanoff et Claudio Capéo, vont devoir relever le défi de ce match hors norme pour aller jusqu’à la victoire.

Cette soirée exceptionnelle sera ponctuée de nombreuses surprises avec la venue de Kendji Girac, Offenbach, le duo de la nouvelle émission « Cuisine Impossible » : Julien Duboué et Juan Arbelaez, …

Ce sera aussi l’occasion de célébrer les 10 ans de cette émission emblématique qui a su au fil du temps faire partie intégrante du quotidien des français, tout comme son animateur phare, Jean-Luc Reichmann. De la nostalgie, du rire, de l’émotion et de nombreuses surprises sont à prévoir.

Premières images

Voici les premières images de votre soirée…

« 12 coups de midi » finale du Combat des Maîtres : info

Au vu du contexte sanitaire, il n’y aura pas de public sur le plateau et les distances sociales seront respectées mais les proches de nos maîtres de midi pourront interagir avec Jean-Luc Reichmann et nos invités depuis chez eux. Les maîtres de midi qui ont joué toute la semaine seront aussi présents en plateau pour l’occasion.

À propos d’ACTION ENFANCE

ACTION ENFANCE est une organisation qui place le bonheur des enfants au cœur de ses projets. Son ambition : offrir une bonne qualité de vie à la génération grandissante en promettant un accueil chaleureux et une grande prise en charge grâce à un personnel éducatif dévoué. Ces engagements garantissent un avenir aux jeunes, à l’approche de leur indépendance.

Rendez-vous le samedi 4 juillet à 21 :05 sur TF1 et MYTF1 pour les 12 Coups, le combat des maîtres !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés