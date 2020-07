« 12 coups de midi » : Jean-Luc Reichmann fait une énorme surprise à Paul, les larmes de Lucia, Éric revient !

4.9 ( 9 )



« 12 coups de midi » : Paul qualifié pour la finale ! Aujourd’hui WIKIPAUL faisait partie des 4 candidats en lice pour une place en finale du Combat des maîtres. Pour mémoire elle aurai lieu samedi soir en prime-time à partir de 21h05.



Face à Paul, on pouvait retrouver Mathieu le commandant de bord, Zineb et Lucia. Oui mais il n’y avait qu’une seule place pour la FINALE.

« 12 coups de midi » : Paul qualifié pour la finale !

Et c’est Paul qui a remporté la victoire du jour mais sans briller. Manquerait-il d’entraînement ?

Aujourd’hui il s’est contenté d’une victoire à 300 euros, somme très faible il faut bien le dire, qui est allée gonfler le montant de la cagnotte qui sera mise en jeu samedi soir au profit d’un téléspectateur tiré au sort.



« 12 coups de midi » : Jean-Luc Reichmann fait une énorme surprise à Paul

Comme vous le savez peut-être, Paul va bientôt sortir un livre. Et oui… Un livre qu’il a co-écrit et qui revient sur sa vie, sur toutes les facettes de son existence, sur ses difficultés du quotidien, celle d’un enfant puis d’un jeune homme qui est autiste Asperger.

Et Jean-Luc Reichmann lui a annoncé une bonne nouvelle aujourd’hui. Après avoir été appelé par son éditeur, l’animateur lui a révélé qu’il avait accepté sa proposition. Laquelle ? Et bien Jean-Luc Reichmann a accepté d’écrire la préface du livre.

Une nouvelle qui ne nous surprend pas puisqu’on connaît l’attachement de l’animateur envers ce candidat qui nous a émerveillé et vibrer pendant de très longs mois…

Les larmes de Lucia

Mais l’émission d’aujourd’hui aura aussi été marquée par les larmes de Lucia qui est revenue sur le plateau de l’émission 8 ans après. Beaucoup d’émotion et des larmes quand elle a évoqué sa soeur, trop tôt disparue, et qui l’avait poussée à participer à l’émission. Des images qui se passent de commentaires…

« 12 coups de midi » : le retour d’Éric

Et demain c’est le retour d’Éric, le plus grand champion de tous les temps. Et oui à son tour de tenter de se qualifier pour la finale. Il sera opposé à Mathieu le Girondin, au sympathique Damien et à la ravissante Anne.

Éric, qui on le sait est soulagé d’avoir été éliminé du jeu (VOIR ICI) va t-il confirmer qu’il est vraiment le meilleur de tous ? Une sacrée pression sur ses épaules qu’il va devoir gérer au mieux !

Si vous n’y étiez pas, l’émission d’aujourd’hui des « 12 coups de midi » est bien sûr disponible en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

Et surtout n’oubliez pas que la finale du Combat des Maîtres verra s’opposer les 6 meilleurs candidats en compagnie d’Anne Roumanoff et Claudio Capéo. Ensemble ils joueront au profit de l’association Action Enfance.

