Jean-Luc Reichmann épuisé par les conditions de tournage des « 12 coups de midi », Éric soulagé d’avoir quitté le jeu

Jean-Luc Reichmann est un bosseur dans l’âme. C’est avec brio et une bonne humeur inébranlable qu’il nous présente 7 jours sur 7 son jeu « Les 12 coups de midi ». Et comme si cela ne suffisait pas, l’animateur a aussi été contraint d’enregistrer un prime, celui de la finale du « Combat des maîtres ». Pour mémoire elle sera diffusée ce samedi 4 juillet à partir de 21h05.



Mais comme vous le savez, les conditions de tournage ne sont plus tout à fait les mêmes depuis le déconfinement. La crise sanitaire liée au Covid-19 ont changé beaucoup de choses et rendu les conditions bien plus difficiles. Et pour l’animateur emblématique du jeu, c’est tout sauf une évidence…

Jean-Luc Reichmann : reprise difficile

Récemment, dans une interview accordée à Télé 7 jours, il a confié qu’il fallait désormais beaucoup plus d’énergie pour animer le jeu.



« Il faut injecter beaucoup d’énergie. Je dois vraiment rester concentré, sachant que, le lundi 11 mai, nous avons tourné de 9 heures du matin à minuit, pour mettre en boîte cinq émissions et en livrer une toute nouvelle dès 10 h heures le mardi 12 » a t-il d’abord déclaré.

Mais pour lui c’est ça ou rien. « Nous avons repris les enregistrements dans un inconfort total, mais si l’on ne s’adapte pas, on disparaît. C’est la règle » a t-il rajouté.

Bref ces nouvelles conditions de tournage sans public avec des règles sanitaires très strictes, ne sont pas de tout repos pour lui, comme pour l’ensemble des équipes techniques.

La « bonne » nouvelle c’est que les candidats, comme les téléspectateurs, sont revenus en masse permettant au programme d’arriver très largement en tête des audiences chaque midi.

Hier midi, 3.3 millions de téléspectateurs et 36% de part de marché pour la qualification d’Alexandre pour la finale du Combat des Maîtres de samedi soir.

📊[AUDIENCES] Très beaux scores en cette semaine de compétition pour @12Coups_tf1 hier avec : 🌟 3.2M de tlsp

🌟 36% auprès des 4+

🌟 29% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pour la semaine spéciale le Combat des Maîtres ! 😍🎉 pic.twitter.com/aJSh2423ym — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) July 2, 2020

Nouvelles conditions de tournage

Après le confinement les enregistrements des « 12 coups de midi » ont repris. Oui mais sous conditions.

il faut bien le dire :

– Les gestes barrière et la distanciation sociale sont appliqués de manière rigoureuse et systématique et ce dans le respect des directives gouvernementales

– Tout le monde porte des masques en coulisses

– Aucun public n »est présent dans l’émission comme l’a indiqué Jean-Luc Reichmann, et cela pourrait durer. « Pour le public, je pense que si on anticipe un peu, il n’y aura pas de public avant la rentrée, il faut être super lucide là-dessus, on va prendre toutes les précautions » a t-il récemment déclaré au micro des Grandes Gueules sur RMC.

Éric soulagé d’avoir quitté le jeu

Et Éric dans tout ça? Après avoir reconnu qu’il était soulagé de quitter le jeu, c’est Damien l’un des candidats du « Combat des maîtres » qui a confirmé que le plus grand champion de l’histoire du jeu était bien content d’être rentré à la maison.

Dans le cadre d’un entretien accordé à Télépro, il a déclaré « Tout ce qu’il attend après les masters et le grand prime, ce sont quelques mois plus calmes loin de la célébrité même s’il sait que maintenant on le reconnaîtra partout pendant quelque temps. ».

