« Nina » : France 2 rediffuse la saison 4 ! Si vous êtes fans de la série « Nina », notez que France 2 a fait le choix de rediffuser la saison 4 à compter du mercredi 12 Août 2020 dès 21h05 sur la chaîne et comme toujours sur France.TV



« Nina » : France 2 rediffuse la saison 4 dès le 12 août

Nina navigue entre drame familial et secrets du passé, nouvelles rencontres amoureuses et un tout nouvel enjeu professionnel qui va lui faire aborder sa vocation avec un nouvel élan…

Nouvelle donne également pour l’ensemble de l’équipe médicale : Proust est enfin nommé à la tête du service mais combien de temps cela l’amusera-t-il vraiment ? Kevin, dégrisé de son expérience d’urgentiste, prend la place de Costa, parti renouer avec son engagement au sein d’une association humanitaire.

Enfin, n’assumant pas encore pleinement sa nouvelle relation amoureuse, Leo se partage entre le soutien à son amie Nina et son fils Néo, bien décidé à aller vivre avec son père Fred et son adorable belle-mère, Dorothée.



Casting de la saison 4

Avec Annelise Hesme (Nina), Thomas Jouannet (Costa), Nina Mélo (Leo), Grégoire Bonnet (docteur Proust), Muriel Combeau (Gabrielle), Stéphane Fourreau (N’Guyen), Farid Elouardi (Bensaïd), Clément Moreau (Kevin), Alix Bénézech (Dorothée), Marie-Christine Adam (Gloria, mère de Nina), Ilona Bachelier (Lily), Roman Magloire (Néo), Véronique Viel (Maud), Ambroise Michel (Fred), Jean-François Garreaud (Antoine, père de Nina), Sauce Ena (Aurélia) …

Et aussi Julien Boisselier (le docteur Smireni, médecin spécialisé dans la douleur, nouveau mentor de Nina et peut-être plus ?), Christian Vadim (Marc, le nouveau voisin de Nina, maladroit et charmant, qui élève son fils tout seul) et Michèle Moretti (une patiente amnésique qui erre dans les couloirs de l’hôpital à la recherche de son passé).

Les invités

Francis Perrin (Gérard), Soren Prevost (Charrier), Cristiana Reali (Suzanne), Samia Sassi (Djemila), Arthur Jugnot (Nathan), Anaïs Delva (Anne), Tom Leeb (Anto), Catherine Marchal (Sandrine), Hedi Tillette De Clermont-Tonnerre (François), Jérémie Duvall (Steve), Catherine Jacob (Sylvie), Laurent Hennequin (Richard), Joachim Lazko (Cédric), André Manoukian (Michaël), Marianne James (Valérie), Marthe Villalonga (Madeleine), Benoît Michel (Noé), Isabelle Desplantes (Dr Lecoultre).

Le saviez-vous ?

Cette saison 4 a été diffusée une première fois en octobre 2018 sur France 2 et France.TV

Nina de nouveau en consultation à compter du mercredi 12 août 2020…. Serez-vous à ses côtés ?

