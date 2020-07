Un si grand soleil en avance : Hugues s’attaque à L Cosmétiques (résumé + vidéo épisode n°441 du 20 juillet 2020)

4.3 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Hugues va continuer de tisser sa toile autour de la famille Bastide ce soir dans votre série « Un si grand soleil ». En effet, il ne va pas hésiter à s’attaquer à Julien…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 441

Hugues est devant un écran d’ordinateur de L Cosmétiques, la société dirigée par Julien Bastide. Il envoie des fichiers de hacking pour pirater le système informatique de l’entreprise !

Et tandis que Julien remue ciel et terre pour prouver qu’il a raison, Gérald se sortira-t-il du mauvais pas dans lequel il se trouve ? De son côté, Gary veut taper dans l’œil d’une nouvelle personne…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 20 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

