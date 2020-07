Demain nous appartient en avance : Christelle très inquiète (résumé + vidéo épisode 712 DNA du 20 juillet 2020)

5 ( 4 )



Annonces





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 712 du lundi 20 juillet 2020 – Christelle est morte d’inquiétude ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Laura semble avoir des problèmes de santé et Christelle s’en inquiète…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 712

La découverte de Laura et les révélations qui s’en sont suivis ont totalement bouleversé Christelle. Elle est prête à tout pour offrir à sa fille ce dont elle manque. Face aux problèmes de dos de Laura, Christelle s’inquiète. D’autant plus qu’elle ne veut pas prendre de médicaments ni voir de médecin… Laura n’aurait-elle pas encore livré tous ses secrets ?

Mais après s’être enfuie, Laura fait une rencontre qui tourne mal. Charlie, Betty et Sylvain supportent mal la présence de cette jeune femme mais, étonnamment, Luke la défend. Georges commence à en avoir assez de devoir jongler entre Rémy et Soraya, devant de surcroît couvrir les mensonges de cette dernière. Marianne, de plus en plus perdue, est surprise par une initiative de Renaud…



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 712 du 20 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés