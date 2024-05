Un Si Grand Soleil du 9 mai : Manu trouve une preuve contre Anne (résumé et vidéo épisode 1393 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 9 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1393 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 9 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au cabinet, Claudine vaporise des produits… Quand Florent débarque, elle lui parle de l’infestation des punaises de lit à l’hôpital. Elle craint qu’il en ramène à cause de Claire. Florent lui assure qu’il n’y a rien à l’hôpital.

Alex et Manu interrogent Laurent Bourdé, qui nie être le conducteur de la camionnette ayant servi à deux home-jackings. Il dit que ce n’est pas lui sur les photos. Pendant ce temps là, Arnaud dit à Anne d’arrêter de faire semblant. Elle lui reproche de se comporter comme un gamin, elle en a marre. Arnaud l’envoie balader. Elle lui dit que pour cohabiter il va devoir grandir. Arnaud veut qu’elle s’en aille mais elle lui rappelle qu’elle est chez lui. Il lui dit que lui aussi, Anne lui dit que dans ce cas il peut aller étendre son linge.



Marc est avec Léonore, il avoue ne pas avoir envie d’aller travailler. Marie-Sophie lui fait la misère, il ne va pas tenir longtemps. Léonore pense qu’il exagère, elle lui conseille de prendre sur lui.

A l’hôpital, Claire confie à David que Florent lui a posé un lapin pour passer la soirée avec une ex. Elle trouve qu’ils passent trop de temps ensemble et elle explique à David que la nana saute sur tout ce qui bouge…

Becker interroge Alex et Manu sur Bourdé mais il continue de nier. Ils ont fait des prélèvements adn en perquisition, ils espèrent trouver quelque chose.

David montre son bras à Jasmine, il pense avoir une piqure. Mais Jasmine lui dit qu’il s’est juste gratté, c’est de la parano. Elle lui dit qu’il la fatigue. Pendant ce temps là, chez Midi Libre, Marc s’ennuie ferme. Marie-Sophie lui donne une affaire : les punaises de lit à l’hôpital. Il n’est pas motivé mais elle insulte.

Janet parle avec la directrice, elles n’en peuvent plus de la rumeur. L’expert fait le tour des services, la directrice espère que ça servira à rassurer tout le monde. Janet reçoit un appel, un journaliste l’attend à l’accueil. Elle veut en profiter pour rassurer tout le monde. Face à Marc, elle assure qu’il n’y a pas de punaise. Et l’expert vient de faire la dernière chambre, il confirme qu’il n’y a rien !

Anne retrouve Florent, elle lui parle de l’enfer qu’elle vit toujours avec Arnaud. Florent est désolé, Anne le remercie d’être si présent et de l’accompagner.

Marc interroge le fameux patient, il l’informe des résultats de l’expertise. Il continue quand même d’accuser l’hôpital, il dit avoir reçu d’autres témoignages et être prêt à se battre. Johanna appelle Levars pour lui donner les résultats de l’expertise. Elle lui suggère de dire à son client de retirer sa plainte et d’arrêter sa croisade sur les réseaux sociaux. Mais Levars ne veut pas lâcher et parle d’un accord à 35000 euros. Il lui parle d’une action collective !

Thaïs et Arnaud marchent dans la rue, ils se rendent à un DJ Set. Il lui dit que ça va l’aider à oublier tout ce qui passe, c’est difficile de continuer à vivre avec Anne. Il craint de rater ses partiels.

Manu est content et danse au commissariat : on a retrouvé l’adn d’Anne Aguerra chez Laurent Bordé !

