Secret Story du 8 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 8 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mardi des habitants dans la maison des secrets !





Au réveil, une alarme se déclenche et c’est Zoé qui doit la désactiver en 15 secondes. C’est raté elle est restée au lit !







Rapidement, les nominations à venir font parler. Le clan des quatre est stressé même s’ils savent qu’ils éviteront le pire grâce à Perrine, Maîtresse de la Maison. Ils tentent un coup de maître en incitant l’autre clan à se nominer entre eux.

Mais avec Alexis, leur stratégie a fait l’effet l’inverse et l’a renvoyé vers son clan.



Place aux nominations : Léo nomme Ulysse et Justine, Cassandra nomme Lou et Léo, Ulysse nomine Lou et Léo, Maxence nomine Ulysse et Justine, Lou nomine Ulysse et Justine, Zoé nomine Lou et Léo, Kilyan nomine Ulysse et Justine, Charlène nomine Lou et Léo, Cameron nomine Lou et Léo, Francesca nomine Lou et Léo, Justine nomine Lou et Léo, Alexis nomine Lou et Léo.

Cassandra interroge Zoé sur sa relation avec Alexis, qui sont très proches… Zoé dit qu’il ne se passe rien.

Place à l’annonce des nommés de la semaine : Léo et Lou, ainsi qu’Ulysse désigné par Perrine. Le clan de Lou, Léo, Maxence, Perrine et Kelyan est déçu, leur stratégie n’a pas fonctionné. Et personne ne se doute de la trahison de Kelyan, qui a changé de camps !

Le téléphone rouge sonne, Maxence doit passer le téléphone à la personne qui selon lui a le secret le mieux gardé de la maison. Il le passe à Cassandra, qui peut aller dans la pièce rouge ! Cassandra participe donc à un jeu avec à la clé un indice sur le secret de Cameron. En cas d’échec c’est Cameron qui aura un indice sur son secret ! C’est raté !

Le téléphone rouge sonne de nouveau, Cameron décroche et doit le mettre sur haut parleur. La Voix propose un dîner exceptionnel à 2 dans la pièce rouge. La Voix annonce que c’est Lou, à la tête de la cagnotte la plus élevée, qui va y aller ! Et c’est Francesca, avec la plus faible cagnotte, qui va dîner avec Lou. Elles ne sont pas ravies mais crèvent l’abcès. Lou propose d’enterrer la hache de guerre.

La Voix leur propose ensuite de se rendre toutes les 2 dans la zone de jeu. La Voix leur propose de remettre leurs cagnottes en jeu en lançant un dé. Lou peut tout perdre alors qu’elle a plus de 32.700 euros dans sa cagnotte, contre 2.700 pour Francesca ! Lou lance le dé mais ne fait que 2. Francesca lance le dé, elle fait… 1 ! Elles gardent donc leurs cagnottes respectives.

Lou raconte ensuite ce qu’elle a dit à Francesca, notamment Alexis qui aurait remis la faute sur Charlène et Francesca. Alexis dément et assure que Lou tente de les monter les uns contre les autres.

Justine continue sa mission pour faire croire que la première Justine est toujours là. Elle se fait à manger et s’isole… Ça attire les suspicions, d’autant qu’ils la voient rentrer au confessionnal avec des pâtes et un verre. Mais comme elle n’a jamais fait ça avant, personne ne comprend.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 8 mai

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.