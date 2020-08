« Les 12 coups de midi » : Caroline ne reconnaît pas Christina Aguilera sur l’étoile mystérieuse !

3.7 ( 12 )



Annonces





« Les 12 coups de midi ». L’étoile mystérieuse des « Douze coups de midi » s’est entièrement dévoilée aujourd’hui, mercredi 19 Août 2020. Et si les téléspectateurs ont reconnu Christina Aguilera, Caroline n’a pas su mettre un nom sur son visage.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Ce n’est pas la première fois que les candidats maîtres de midi ont du mal à reconnaître les célébrités qui se cachent derrière cette étoile mystérieuse même lorsque cette dernière est entièrement dévoilée !

Comment est-ce possible ? Au risque de nous répéter, il faut savoir que si les téléspectateurs voient la photo en gros plan sur leur écran de télévision, les candidats présents sur le plateau la voient en tout petit. Pas facile donc de reconnaître du premier coup la personnalité recherchée d’autant que les photos sont parfois un brin « déformées ».

Et puis on peut se dire que Caroline connaît peut-être les chansons de Christina Aguilera mais n’est pas forcément en mesure de l’identifier.



Annonces





Et sinon retenez la nouvelle victoire de Caroline. En ce mercredi 19 août elle a remporté la somme de 1.000 euros à partager.

Face à l’étoile mystérieuse, elle a proposé sans conviction aucune le nom du mannequin américain Gigi Hadid.

« Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse : tous les indices

Rappel des indices :

– un décor de maison japonaise (et tout ce qui va avec);

– un vase en porcelaine Ming;

– un rapace (il s’agit d’un condor, ndrl);

– une robe de french-cancan;

– un drapeau américain;

– une souris et un canard

« Les 12 coups de midi » : récap des noms déjà proposés par Caroline

Gigi Hadid, Sharon Stone, Steve Mc Queen, Angelina Jolie, Robert Conrad, Uma Thurman, Lana Condor, Samuel L. Jackson., Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Dita von Teese, Jean Reno, Iris Mittenaere, Jacques Chirac, Charles Aznavour, Tom Cruise, Nicole Kidman, Clara Morgane, Johnne Hallyday, Kendji Giract, Julien Doré, Yoko Ono, Patricia Kaas, Pascal Gentil, Denis Brogniart, Lucy Liu, Barbara, Hayao Miyazaki, Bear Grylls, David Douillet, Gérard Depardieu, Jackie Chan, Bruce Lee, Alain Delon, Alizée, Mireille Mathieu, Cyril Féraud, Cyril Hanouna, Jean-Pierre Pernaut, Fauve Hautot, Teddy Riner et Shinzo Abe.

Retrouvez « Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse demain, jeudi 20 Août 2020, dès 12 heures sur TF1 et MYTF1. Caroline jouera pour une 33ème participation et débutera l’émission avec une cagnotte de 86.550 euros.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés