Un si grand soleil en avance : la série évoque le Covid-19 (résumé + vidéo épisode n°461 du 19 août 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode –L’épidémie de Covid-19 va être évoquée ce mercredi soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, ce soir les personnages vont se retrouver au moment du déconfinement et vont donc évoquer la crise sanitaire.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 461

Claire, infirmière à l’hôpital de Montpellier, était en première ligne durant l’épidémie de coronavirus. L’heure est maintenant au déconfinement mais elle est épuisée et en total décalage avec Florent… Chez L Cosmétiques, on a fabriqué des gels hydroalcooliques tandis qu’Eliott a distribué des colis.

Quant à Elisabeth, elle n’a pas encore digéré la mort de Hugues et n’a donné que très peu de nouvelles à ses proches…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 19 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

