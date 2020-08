« Les 12 coups de midi » : élimination de Florian, un vélo comme nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, Jean-Luc Reichmann va t-il quitter TF1 ?

4.9 ( 8 )



« Les 12 coups de midi » élimination. Et voilà c’est fini pour Florian. Le maître de midi en titre a été éliminé aujourd’hui, lundi 31 août 2020, après seulement 6 participations. Mais le candidat n’a pas à rougir de sa performance puisqu’il est reparti avec la coquette somme de 22.000 euros.



« Les 12 coups de midi » élimination : Léo nouveau maître de midi

Et qui dit élimination dit forcément nouveau maître de midi. Le nouveau s’appelle Léo et il n’a pour l’instant remporté que 500 euros suite à une première victoire de 1.000 euros.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse

Quant à savoir qui se cache derrière l’étoile mystérieuse, dit étoile de midi, c’est toujours un peu le flou. On a une image de fond (palmiers et sable) et un vélo qui commence doucement à apparaître. À priori l’image représenterait une place de Louxor en Égypte.

Et il ne s’agit pas de : Rihanna, Bernard Montiel, Benoît Magimel, George Clooney, Pamela Anderson, Vin Diesel, Mariah Carey, Brad Pitt, Lilian Thuram, Teddy Riner, Shy’m.



Jean-Luc Reichmann va t-il quitter TF1 ?

Et alors qu’une rumeur persistante veut que Jean-Luc Reichmann soit sur le départ de TF1, l’animateur de votre jeu quotidien a tenu à faire une petite mise au point sur les réseaux sociaux. Non il ne quitte pas la chaîne…

« Tout va très très bien avec TF1 puisqu’on est train de préparer 6 épisodes de Léo Matteï (…) la semaine dernière on a repris les tournage des « Douze coups de midi » et ça s’est bien passé (…) je vous rassure cela n’a jamais été aussi bien avec TF1 qu’en ce moment » a t-il notamment déclaré sur les réseaux sociaux. Regardez l’intégralité de son message en vidéo.

Coucouuuuu ‼️😷 👋

Petit coucou et petite mise au point 🎶 pour une belle rentrée chargée, mais en toute sécurité 😷.

Bon courage à Tousss ☀️

Et surtout restons prudents 🙏 @TF1 🇫🇷 😜 pic.twitter.com/5R7UFwpNmO — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) August 30, 2020

Votre jeu « Les 12 coups de midi » sera de retour demain, mardi 1er septembre 2020, à partir de 12 heures sur TF1 et MYTF1 pour voir ou revoir l’émission en replay.

