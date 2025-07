Secret Story du 7 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 7 juillet 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets.





Au lendemain de l’élimination de Marianne, les habitants se réveillent tandis qu’Anita est dans la maison de cristal. Vivian appelle Anita, il se met à la draguer.







C’est l’heure de la révélation suite au buzz de Noah sur Pimprenelle. Il pense qu’elle a survécu à une attaque de requins. Elle lui annonce qu’il n’a pas découvert son secret. Pareil pour Mayer, qui a buzzé que Romy avait participé à Secret Story Afrique. C’est un échec !

Le secret de Mayer est clairement en danger après la révélation d’un indice sur son secret : le symbole de Pi. Ethan n’est pas loin. Et un indice sur le secret de Pimprenelle est dévoilé : une moitié d’assiette cassée. Adrien réfléchit encore et toujours à son secret.



Vivian, Lou, Amélie et Mélanie sont de retour dans la maison de cristal. Ils retrouvent Anita et la coachent.

Pendant ce temps là dans la maison, Romy demande à Aïmed de trahir son alliance en ne mettant pas Mayer dans le sas. Elle veut qu’il mette Célia. Romy pense que sa protection sur Célia est trop forte, elle veut découvrir quel lien ils ont. Aïmed parle de ses soupçons à Célia.

Romy va buzzer Célia : elle pense qu’elle est la 2ème gardienne de la transparence !

La Voix annonce aux anciens qu’ils ont des pouvoirs, qui devront rester secrets. Ils ont chacun un anneau de pouvoir : Amélie a l’immunité secrète, Mélanie l’anneau de la nomination, Lou l’échange des cagnottes, et Vivian le switch.

Au cours de la soirée, Amélie et Lou débarquent dans la maison pendant un freeze. Amélie fait mine de s’en prendre à Noah au sujet de l’élimination d’Anita. Amélie lui confie en douce que c’est fait exprès. Et Lou s’isole pour parler à Noah. Plus tard, nouveau freeze quand Mélanie et Vivian les rejoignent.

Mélanie s’isole avec Romy. Elle lui donne des conseils. Et Vivian parle à Mayer, il lui confie que Romy semble avoir des sentiments pour lui…

La Voix annonce aux habitants que des anneaux de pouvoirs ont été donnés aux anciens, qui vont les distribuer avant les nominations. Et les anciens retournent avec Anita dans la maison de cristal. Ils débriefent et lui assurent de la sincérité de Noah. Et de son côté, Mayer confronte Romy sur les éventuels sentiments qu’elle a pour lui. Elle nie et dit ne pas comprendre.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 7 juillet 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne et les nominations.