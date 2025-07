Un Si Grand Soleil du 8 juillet : Akim refuse de se défendre, Thaïs culpabilise (résumé épisode 1696 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 8 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1696 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 8 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Margot est bouleversée et n’arrive pas à dormir, elle se refait le film de son histoire avec Akim. Cécile la retrouve, elle est restée sur le canapé. Cécile l’encourage à rester se reposer au lieu d’aller travailler. Margot culpabilise mais Cécile lui assure qu’elle n’y est pour rien.

Elise n’a pas le moral, Elodie lui parle du dîner à la coloc ce soir. Elise n’a pas très envie mais Elodie refuse de la laisser se morfondre seule, et avec Ludo ils ont préparé son plat préféré. Elise interroge Elodie sur le type qui doit la remplacer à la coloc… Elodie lui dit qu’ils le rencontrent en fin de semaine.



A la coloc, Flore, Ludo et Ulysse parlent de Bilal. Il se noie dans le travail. Ludo file travailler, Charles doit passer. Ulysse est surpris qu’il fasse encore appel à lui mais Ludo dit que son histoire avec Axelle, c’est de l’histoire ancienne.

Bilal fait appel à un avocat pour son frère, il lui dit que le policier qui a été tué est connu pour ses idées racistes. Il est certain qu’Akim ne l’a pas tué volontairement. Mais l’avocat lui dit qu’Akim risque gros, il se rend au commissariat pour le voir. Sur place, Elise regarde le siège vide de Thierry. Alex a récupéré ses affaires, il ne sait pas quoi en faire car il n’avait pas de famille. Elise avoue qu’elle déprime, elle a mal choisi son moment pour vivre seul. Alex pense qu’elle regrette de ne pas avoir emménagé à la ferme. Elise dit que de toute façon ils lui ont déjà trouvé un remplaçant…

Manu apporte à manger à Akim mais il n’a pas faim. Il l’interroge de nouveau mais son avocat les interrompt. Il veut parler à Akim.

Flore interroge Ulysse sur ce qu’a dit Ludo, elle pense qu’il est dans le déni pour Axelle. Ulysse pense que Ludo n’était pas amoureux d’Axelle : il pense qu’il est amoureux d’elle ! Flore ne comprend pas, ils sont potes. Ulysse pense qu’elle est la seule à ne pas avoir remarqué.

Becker parle avec le procureur, Akim va être placé en préventive. Pour Becker, il a perdu deux hommes dans cette affaire. Le procureur parle de l’article de Midi Libre, qui parle d’un policier qui a tué un autre… Il va essayer de limiter les dégâts en conférence de presse. De son côté, son avocat veut plaider les circonstances atténuantes. Mais Akim assure que Thierry n’a pas eu de comportement raciste. Il dit que Thierry a fait son travail, tout est de sa faute. Son avocat veut défendre devant le juge que c’était un accident, Thierry a réagi de façon disproportionnée.

Flore regarde Ludo bosser torse nu… Elle a le sourire… Plus tard, Ludo cuisine et avec Elodie, ils pensent qu’Elise regrette. Elle arrive, tout le monde est content de la revoir. Plus tard, Elise finit par annoncer qu’elle veut revenir à la coloc ! Tout le monde est ravi.

Au commissariat, Manu affiche l’avis de décès et parle de l’enterrement aux collègues. Alex organise une collecte pour la couronne de fleurs. Alex ajoute qu’il va falloir surveiller Thaïs qui ne va pas bien. Becker la reçoit dans son bureau, elle a été interrogée par l’IGPN. Becker lui assure qu’il est là. Thaïs ne veut pas revenir, elle veut quitter la police ! Elle pense ne pas être faite pour ce métier. Becker lui assure qu’elle n’y est pour rien. Il lui dit que c’est trop tôt pour prendre une décision, elle doit voir la cellule psychologique. Elle est une bonne flic et ne doit pas penser le contraire !

Akim et son avocat sont devant le juge. Ils ont conclu à un homicide involontaire. Il risque jusqu’à 10 ans de prison et va être placé en détention. L’avocat parle du passif raciste de Thierry et assure qu’il ne voulait pas arranger les choses ! Akim va contre les propos de son avocat, il s’accuse et veut assumer.

Et dans l’épisode 1697 : Akim est incarcéré, il refuse de se défendre. Johanna est de retour du Canada mais croule déjà sous les dossiers… Yann fait mine d’être patient mais face à Hugo, il est excédé et pense que leur voyage de noces n’aura jamais lieu.

