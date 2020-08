« Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse : deux nouveaux indices, Caroline sur le point de trouver la bonne réponse ?

4.9 ( 10 )



« Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse vous donnent rendez-vous aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 mais aussi en replay sur MYTF1. Et si vous n’étiez pas au rendez-vous d’hier, nous vous proposons un très bref résumé de l’émission d’autant que de nouveaux indices sont apparus sur la fameuse étoile de midi.



Avant cela retenez la nouvelle victoire de Caroline. En ce vendredi 14 Août elle a remporté la somme de 1.000 euros à partager.

Face à l’étoile mystérieuse, elle est restée à des années lumière de la bonne réponse en proposant le nom de l’actrice Uma Thurman.

« Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse : les nouveaux indices

Si vous êtes attentifs, vous remarquerez que deux indices sont apparus en bas et à gauche de l’image : il s’agit d’un canard et à priori d’une souris. Certains internautes ont d’abord cru qu’il s’agissait d’un lapin.



Pourquoi un canard et une souris ? Parce que cette chanteuse américaine a débuté sa carrière chez la plus célèbre des souris… C’était d’ailleurs l’indice cadeau que nous vous offrions en début de semaine.

Du côté des autres indices : On a toujours un décor de maison japonaise (et tout ce qui va avec), un vase en porcelaine Ming, un rapace (il s’agit d’un condor, ndrl), une robe de french-cancan, un drapeau américain.

« Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse : récap des noms proposés

Uma Thurman, Lana Condor, Samuel L. Jackson., Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Dita von Teese, Jean Reno, Iris Mittenaere, Jacques Chirac, Charles Aznavour, Tom Cruise, Nicole Kidman, Clara Morgane, Johnne Hallyday, Kendji Giract, Julien Doré, Yoko Ono, Patricia Kaas, Pascal Gentil, Denis Brogniart, Lucy Liu, Barbara, Hayao Miyazaki, Bear Grylls, David Douillet, Gérard Depardieu, Jackie Chan, Bruce Lee, Alain Delon, Alizée, Mireille Mathieu, Cyril Féraud, Cyril Hanouna, Jean-Pierre Pernaut, Fauve Hautot, Teddy Riner et Shinzo Abe.

Et pendant ce temps-là…

Et pendant que le jeu est toujours en tête des audiences chaque midi sur TF1, Jean-Luc Reichmann profite de ses vacances au bord de la mer et avec toute sa tribu….

Retrouvez « Les 12 coups de midi » et l’étoile mystérieuse aujourd’hui, samedi 15 août 2020, dès 12 heures sur TF1 et MYTF1. Caroline jouera pour une 28ème participation et débutera l’émission avec une cagnotte de 85.400 euros.

