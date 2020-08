« C’est quoi cette famille ? » : 6 choses à savoir sur le film diffusé par M6 ce soir

5 ( 2 )

« C’est quoi cette famille ? » est une comédie signée Gabriel Julien-Laferrière et elle est en mode rediffusion ce soir, samedi 15 août 2020, dès 21h05 sur M6 et 6play via sa fonction direct. Une comédie que la chaîne diffusait pour la première fois il y a tout juste un an et dans laquelle les enfants prennent le pouvoir, et pas qu’un peu…



« C’est quoi cette famille ? » : histoire, résumé, synopsis

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège… Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux parents de se déplacer !

Casting

Et avec dans les rôles principaux : Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste, Julie Depardieu, Chantal Ladesou, Philippe Katerine, Claudia Tagbo, Arié Elmaleh, Thierry Neuvic.

6 choses à savoir sur votre film

👪 Le film a été plutôt bien accueilli par la critique même si certains ont déploré une certaine faiblesse du scénario, un manque d’originalité ou quelques lourdeurs.



👪 Fait rare, le film compte pas moins de 19 personnages

👪 Gabriel Julien-Laferrière a décidé d’un week-end d’intégration afin que les nombreux enfants du film apprennent à se connaître

👪 Sorti en 2016 au cinéma, le film a convaincu 747 520 spectateurs en salles

👪 Le film a eu droit à une suite en 2019 ayant pour titre « C’est quoi cette Mamie ? ».

👪 Lors de sa première diffusion en clair sur M6, le film n’a suscité la curiosité que de 1.87 million de personnes soit 11.2% des téléspectateurs.

« C’est quoi cette famille ? » : bande-annonce officielle (vidéo)

Voici maintenant la bande-annonce officielle de votre film.

Alors prêts à (re)faire connaissance avec cette famille pas comme les autres ? Si oui rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

