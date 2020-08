5 ( 9 )



Annonces





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 2 août 2020. Ce dimanche soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 2 août 2020

Dans « 7 à 8 life », à bord de yachts de 70 mètres et de voiliers de luxe, familles princières et riches industriels se côtoient sur la Marina de Monaco où tout est fait pour combler leurs moindres désirs.

Et dans « 7 à 8 », une plongée dans les gorges du Tarn, un paradis pour les amateurs de sport nature et de sensations fortes.



Annonces





Et un voyage 5 étoiles au Tibet dans les pas d’un Français qui fait découvrir aux touristes une nature éblouissante.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 2 août 2020 dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés