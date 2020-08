4.9 ( 7 )



« The Voice Kids 2020 » vidéo : l’incroyable voix de…. J-2 avant le début de la nouvelle saison de « The Voice Kids 2020 ». Et oui c’est samedi soir que sera lancée cette toute nouvelle saison inédite marquée par l’arrivée dans la team des coachs du plus grand gagnant de la version adultes, Kendji Girac.



Si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle saison et les nouveautés qui vont avec, nous vous invitons à (re)découvrir l’article publiée à son sujet au au début du mois d’Août.

« The Voice Kids 2020 » vidéo : l’incroyable et étonnante voix de….

Mais plus que la mécanique et les nouveautés 2020 de « The Voice Kids », nous vous proposons de découvrir une voix vraiment pas comme les autres. Difficile en effet d’imaginer que c’est un enfant qui chante. Non seulement il a un voix d’adulte mais elle ressemble à s’y méprendre à celle du regretté Cloclo. Même les coachs ont du mal à y croire, Jenifer étant même persuadée qu’il s’agit d’une blague de la production…

Vous n’y croyez pas ? Alors écoutez et regardez… Vous allez être scotchés !



#TheVoiceKids 🚨J-3🚨

Vous n'allez pas en croire vos oreilles 😮

Vraiment pas ✨@JeniferOfficiel @GIRACKENDJI @Sopranopsy4 et @patrickfiorioff vous attendent pour le retour de The Voice Kids présenté par @nikosaliagas et Karine Ferri samedi dès 21h05 sur @TF1 & @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/roQjvcyWSf — The Voice Kids TF1 (@TheVoice_TF1) August 19, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, cliquez ICI pour la découvrir sur le compte Twitter officiel de l’émission.

« The Voice Kids » revient ce samedi 22 Août 2020 dès 21h05 sur TF1 et comme toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1

Et tenez-vous le pour dit, vous n’êtes pas au bout de vos surprises…

