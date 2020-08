« Les 12 coups de midi » vidéo : Caroline trouve enfin l’étoile mystérieuse (explication des indices)

4.4 ( 9 )



« Les 12 coups de midi » vidéo. Enfin diront certains. Aujourd’hui, jeudi 20 Août 2020, Caroline a trouvé l’étoile mystérieuse de cet été 2020. Après avoir pataugé hier, reconnaissant de ne pas l’avoir reconnue, elle a proposé aujourd’hui avec succès le nom de la chanteuse américaine Christina Aguilera.



Et Caroline n’a pas eu besoin de Zette pour fournir les explications qui vont avec. C’est en personne qu’elle a expliqué les indices à l’exception du Condor.

Étoile mystérieuse : les explications des indices selon Caroline et Zette

– un décor de maison japonaise (et tout ce qui va avec) : Christina Aguilera a vécu dans ce pays durant son enfance

– un vase en porcelaine Ming : elle est l’une des interprètes de bande-originale du film « Mulan »

– une robe de french-cancan pour son titre « Lady Marmelade » issu de la bande-originale du film « Moulin Rouge » et pour le film « Burlesque »

– une souris et un canard : parce qu’elle a fait ses débuts chez Mickey et plus précisément dans l’émission « The Mickey Mouse Club »

Ce qu’elle n’a pas dit



– un drapeau américain : pour sa nationalité bien sûr. Elle est née à New-York

– un condor : parce que son père est originaire de l’Équateur et que le condor figure sur le drapeau du pays.

« Les 12 coups de midi » vidéo

Vous préférez les images ? Voici la victoire de Caroline. C’était aujourd’hui aux alentours de 12h45 sur TF1.

Si vous préférez le replay intégral de l’émission, rendez-vous durant 7 jours sur MYTF1.

Demain c’est une toute nouvelle étoile mystérieuse qui sera proposée à Caroline mais aussi aux téléspectateurs de l’émission. Serez-vous de la partie ? Cette nouvelle étoile sera plus rapidement trouvée ?

