« Tout le monde a son mot à dire » prime du 20 Août : les invités de ce soir sur France 2

« Tout le monde a son mot à dire » prime du 20 Août 2020. Ce soir à la télé, le jeu « Tout le monde a son mot à dire » est de nouveau diffusé en prime. Présenté par Sidonie Bonnec et Olivier Minne, les invités du jour joueront au profit de la FRM (La Fondation pour la Recherche Médicale).



Une soirée à suivre dès 21h05 sur France 2, mais aussi en replay et en streaming sur france.tv



Au cours de cette soirée exceptionnelle 8 personnalités s’affronteront pour tenter de remporter jusqu’à 120 000 euros !

« Tout le monde a son mot à dire » prime du 20 Août : les invités de ce soir

Autour de Thierry Lhermitte et Nagui, les parrains de la FRM, Sidonie Bonnec et Olivier Minne recevront :



Claire Borotra, Gwendoline Hamon, Guillaume de Tonquédec, Willy Rovelly, Laurent Romejko et Antoine Duléry

Et ils auront pour partenaires de jeu 8 sociétaires emblématiques des émissions quotidiennes, à savoir :

Valérie Bègue, Ariane Brodier, Nathalie Corré, Nadia Roz, Éric Laugérias, Philippe Lelièvre, Søren Prévost et Damien Thévenot.

« Tout le monde a son mot à dire » : demandez le programme

Au programme : des questions accessibles à tous, des mimes, des dessins pour trouver des mots ou des expressions de la langue française; des informations amusantes et inattendues…,-; et surtout beaucoup de bonne humeur et de rires vous attendent tout au long de la soirée !

La mécanique de ce second prime reste inchangée : Quatre parties, des éliminations et une seule finale avec les 2 meilleurs pour remporter le maximum de gains pour la FRM.

Sidonie Bonnec et Olivier Minne nous ont aussi préparé le pire du pire dans de grands moments de bêtisiers !

Quelle audience pour ce deuxième prime ?

Le premier prime a été diffusé le 23 mai dernier mais n’a pas rencontré le succès escompté. Diffusé un samedi soir ce premier prime n’avait alors réuni que 1.93 million de joueurs pour une part d’audience moyenne de 9.2% sur l’ensemble du public.

Ce nouveau prime fera t-il mieux ?

Ne manquez rien de cette grande soirée dédiée à la langue de Molière ce soir dès 21h05 sur France 2 avec « Tout le monde a son mot à dire ».

