Un si grand soleil : Claire craque pour Joshua, Inès découvre la vérité, ce qui vous attend jeudi 20 août (épisode n°462 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil », vous avez peut être hâte de savoir la suite. Et si tel est le cas, on peut déjà vous dire que l’épisode 462 du jeudi 20 août, Claire va succomber à la tentation avec Joshua !



Alors que le confinement l’a éloignée de Florent, Claire succombe et embrasse Joshua passionnément !



Joshua informe sa soeur qu’il est en instance de divorce et que sa femme refuse qu’ils voient ses enfants… Il s’excuse également auprès de l’infirmier avec qui il était odieux au départ.

Mais Claire culpabilise vis à vis de Florent et ne décroche pas quand Joshua l’appelle…



De son côté, Inès découvre la vérité au sujet d’Enzo et sa relation avec Lucille… C’est au cours d’une soirée organisée par Maryline à la coloc qu’elle surprend une conversation. Et Lucille découvre non seulement qu’Enzo est en couple avec Inès, mais qu’en plus il lui a menti sur son âge et qu’il est lycéen !

Rendez-vous jeudi 20 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

