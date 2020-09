Audiences TV 1er septembre 2020 : « Balance ton post », TPMP et « À prendre ou à laisser »

4.3 ( 6 )



Annonces





Audiences TV 1er septembre 2020. Hier c’était la vraie rentrée de Cyril Hanouna sur C8. Et oui depuis ce mardi 1er septembre, l’animateur est à la tête de 3 programmes pour plus de 3h30 de direct chaque soir dès 17h45. Ça commence dès 17h45 avec « Balance ton post », TPMP prend le relais à 18h45 et enfin « À prendre ou à laisser » conclut la soirée dès 20h15…



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV 1er septembre 2020 : la rentrée de Cyril Hanouna

Et on commence par la première de « Balance ton post ». Désormais diffusée quotidiennement, l’émission de débat est diffusée à un horaire inhabituel qui peut déstabiliser les fidèles. La première a été suivie par 269 000 téléspectateurs soit 2.4% du public présent devant son poste de télévision. Et s’il est difficile de commenter ce chiffre vu que la grille n’était pas la même l’an passé, notez que c’est en hausse par rapport au pré-access de septembre 2019.

📈#Audiences – @C8TV Rentrée réussie pour #BalanceTonPost à 17H45, en nette progression vs le pré-access de septembre 2019 📌6,4% PdA sur les 15-34

✅5e chaîne nationale 📌4,9% PdA sur les 25-49

✅5e chaîne nationale ⏰RDV ce soir avec @Cyrilhanouna et ses éditorialistes pic.twitter.com/j8VswqsunC — C8 (@C8TV) September 2, 2020



Annonces





Pour « Touche pas à mon poste », les résultats sont en baisse par rapport à la veille. 501 000 fanzouzes et 3.3 % de pda pour la première partie de TPMP. La seconde affiche 664.000 téléspectateurs (pda 3.3%)

Mais la vraie bonne opération de la soirée c’est pour le jeu « À prendre ou à laisser ». Diffusé dès 20h15, et alors que les Bodin’s en étaient les invités, il a signé la meilleure performance de la journée pour Cyril Hanouna avec jusqu’à 815 000 téléspectateurs et 3.4% de part de marché pour la seconde partie (pic à 1 008 000 téléspectateurs) La première partie s’est contentée de 442 000 fidèles (pda 1.9%).

📈#Audiences – @C8TV#APOAL en forte hausse pour la 2e de la saison ↗ 815 000 téléspectateurs

📌Pic à 1 008 000 téléspectateurs ✅7,5% PdA sur les 15-34

✅5e chaîne nationale RDV ce soir à 20H15 en direct avec @Cyrilhanouna pour une nouvelle partie pic.twitter.com/o1jvj4dzxE — C8 (@C8TV) September 2, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés