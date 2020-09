« The Resident » du 9 septembre 2020 : vos 2 épisodes inédits de ce soir

4.6 ( 9 )



Annonces





« The Resident » du 9 septembre 2020. Fans de la série « The Resident », rendez-vous ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 2 inédite. Soyez présents dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« The Resident » du 9 septembre 2020

Au programme de votre soirée, 2 épisodes inédits : « Femmes de tête » et « Gordon tout puissant ».

« Femmes de tête » : Suite à des complications, Henry Barnett est de retour à Chastain. Ses symptômes indiquent une possible attaque cardiaque. Conrad met tout en œuvre pour sauver le jeune patient. Suite à cet événement, Bell a de plus en plus de doutes concernant la fiabilité des appareils Quovadis. La mère de Mina, une chirurgienne et oncologue nigériane réputée mondialement, arrive en ville. Leur relation chaotique va être mise à l’épreuve.



Annonces





« Gordon tout puissant » : Après les événements ayant affecté le petit Henry Barnett, l’équipe médicale et Bell sont déterminés à faire fermer Quovadis à cause des multiples défaillances de leurs appareils. Un des techniciens de l’hôpital, ami de longue date de Randolph, est gravement malade. Bell, AJ et Conrad se mobilisent pour lui sauver la vie. Une ancienne patiente d’Alec arrive à la clinique et questionne son choix d’avoir abandonné son cabinet mobile, très utile aux plus démunis et aux personnes sans couverture médicale.

Audience

La semaine dernière « The Resident » n’a que peu brillé face à « Alex Hugo » avec seulement 3.18 millions de fidèles pour 15.1% de part de marché.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés