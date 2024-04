Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay demi-finale du 25 avril 2024)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay demi-finale du jeudi 25 avril 2024 – C’est parti pour la demi-finale de la nouvelle saison de Pékin Express. Stéphane donne le départ de la demi-finale, les binômes doivent se rendre dans un parc où les attend la première mission.





Ce soir, les binômes vont disputer 3 courses à l’issue desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers une enveloppe noire. L’une des trois enveloppes sera éliminatoire !







Les trois binômes démarrent cette demi-finale avec un trek avec des sacs de riz percés. Les sacs ont un nombre de trous différents ! Flavie et Jérémy démarrent le trek les derniers mais avec le sac contenant le moins de trous. Et ils arrivent à doubler les corses !

Romain et Laura sont premiers mais ont ramené peu de riz. Ils doivent participer à une épreuve, où il faut lancer à l’aveugle dans un filet ! C’est clairement très difficile. Flavie et Jérémy arrivent à leur tour et s’y collent. Jérémy se débrouille bien, à l’inverse des corses qui arrivent et sont catastrophiques. Romain est à bout mais après plusieurs heures il finit par réussir ! Ils valident la mission les premiers.



Les corses finissent par y arriver et repartent 2èmes. Flavie et Jérémy réussissent quasiment au même moment. Mais quand ils reprennent le stop, Romain et Laura viennent à peine de trouver une voiture. Romain et Laura manquent de chance, leur chauffeur se perd ! Et les corses ne sont pas loin… Verdict : Romain et Laure remportent la première course et l’amulette ! C’est Flavie et Jérémy qui sont derniers et doivent tirer une enveloppe noire.

Place à la deuxième course. A la clé, encore une amulette mais aussi un voyage au Vietnam ! Romain et Laura arrivent encore les premiers sur le lieu de la mission : faire du pédalo sur un lac mais sans mouvements brusques. A chaque alarme, une minute d’arrêt ! Romain et Laura sont les premiers à réussir pour pouvoir passer à la seconde étape : résoudre un taquin. Mais ils galèrent, Patricia et Jessica réussissent vite et repartent en tête. Verdict : Patricia et Jessica remportent la course et l’amulette ! Romain et Laura sont derniers et tirent une enveloppe noire.

Place à la dernière course. C’est un enchainement de galères pour Romain et Laura, qui arrivent sur le lieu de la mission alors que Flavie et Jérémy repartent en tête. Cette fois, la victoire est pour Flavie et Jérémy ! Et l’enveloppe noire est pour Patricia et Jessica.

Pékin Express : et le binôme éliminé est…

Il est l’heure d’ouvrir les enveloppes noires. Chaque binôme a une enveloppe ! Patricia et Jessica l’ouvrent les premières, elle est non-éliminatoire ! Romain et Laura ouvrent la leur, elle est non-éliminatoire ! Flavie et Jérémy sont donc éliminés ce soir. Ils décident d’offrir leurs amulettes à Patricia et Jessica.

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de la demi-finale

Si vous avez loupé ce neuvième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le samedi 4 mai pour suivre la finale !