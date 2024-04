« Années 80, Les brunes comptent plus pour des prunes ! » : votre documentaire ce soir sur France 3 (26 avril 2024)

Publicité





« Années 80, Les brunes comptent plus pour des prunes ! » au programme TV du vendredi 26 avril 2024 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse le documentaire inédit « Années 80, Les brunes comptent plus pour des prunes ! ».





A voir dès 21h10 sur la chaine







« Années 80, Les brunes comptent plus pour des prunes ! » : présentation

Les brunes ! C’est le début d’une nouvelle ère où ces chanteuses vont devenir les égéries de toute une génération !

Au fil des années 80, une poignée de jeunes femmes a dynamité la chanson française. De Lio à Princess Érika, de Caroline Loeb à Jil Caplan en passant par Jeanne Mas, Buzy et Agathe, elles nous racontent cette décennie durant laquelle elles ont offert une version libérée de la femme.

À bas la douceur des blondes et l’archétype de la muse effacée des années 70, ces amazones pleines d’humour et d’énergie affirment une nouvelle féminité.



Elles inversent les rôles, s’habillent comme ça leur chante, s’emparent des guitares électriques et jouent joyeusement avec la provocation pour faire évoluer les mentalités. Égéries de toute une génération, ces pionnières du Girl Power ont pulvérisé les codes sans jamais se prendre au sérieux.

De tubes en tubes, les brunes ont utilisé la musique pop pour renverser la table et finalement tout changer.