« Bonjour ! La Matinale » du 26 avril 2024 : les invités de Bruce Toussaint

Publicité





« Bonjour ! La Matinale » du vendredi 26 avril 2024, les invités – Ce vendredi et comme chaque matin, Bruce Toussaint vous donne rendez-vous dès 7h sur TF1 pour un nouveau numéro de « Bonjour ! La Matinale ». Quels seront les invités ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 7h sur TF1 ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





« Bonjour ! La Matinale » : les invités du 26 avril 2024

➤ Ce vendredi à 8h10, l’invité d’En Toute Franchise avec Adrien Gindre sera Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommationK

➤ Á partir de 9h10, « L’interview du petit-déjeuner ». Aujourd’hui, Bruce Toussaint recevra Sarah Schwaboff, chanteuse, imitatrice et musicienne.



Publicité





Rappel du concept

Bonjour ! La Matinale TF1 devient le tout premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1. Animée par Bruce Toussaint et son équipe de chroniqueurs, elle promet convivialité et bonne humeur, avec la présence de tous nos correspondants en direct des régions. Cette nouvelle émission matinale offrira une analyse approfondie de l’actualité, avec des journaux présentés par Garance Pardigon toutes les demi-heures et des bulletins météo d’Ange Noiret, qui abordera également les questions liées aux enjeux climatiques.

Chaque jour, un invité, qu’il soit artiste, sportif ou écrivain, sera reçu, ainsi qu’un invité politique, une personnalité nationale ou un élu local, interviewé par Adrien Gindre, chef du service politique de TF1 & LCI.

« Bonjour ! La Matinale TF1 » se veut solidement enracinée dans les régions, avec une forte dimension de proximité. Une vingtaine de correspondants produiront des reportages chaque jour et interviendront en direct des différentes régions de France pour témoigner de la vie quotidienne des Français. Stefan Etcheverry ira à leur rencontre et assurera une présence régulière du lundi au jeudi en tant que fil rouge.

En outre, « Bonjour ! La Matinale TF1 » rassemblera 16 chroniqueurs, alliant des figures bien établies et de nouveaux talents, qui se succéderont sur le plateau aux côtés de Bruce Toussaint pour présenter une variété de chroniques sur divers aspects de la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre, la santé et les tendances actuelles.