Déprogrammation « Demain nous appartient » : pas d’épisode de DNA en ce jeudi 29 octobre 2020

Déprogrammation « Demain nous appartient ». Encore une déprogrammation pour votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Ce soir en effet TF1 bouleverse sa programmation en raison de l’actualité.



Déprogrammation « Demain nous appartient » du jeudi 29 octobre 2020

Ce soir, TF1 modifie en effet programmation et proposera une édition spéciale « Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex » présentée en direct par Gilles Bouleau, à partir de 18 heures.

Une édition spéciale destinée à répondre à toutes les questions pratiques que se posent les Français sur ce nouveau confinement et sur ses conséquences.

Adrien Gindre, chef du service politique TF1/LCI et François Lenglet spécialiste Economie de la Rédaction seront à ses côtés. Seront également présentes en plateau, la psychologue Marie-Estelle Dupont et la Professeure Anne-Claude Crémieux (Hôpital St Louis). De nombreux envoyés spéciaux et nos correspondants interviendront en duplex à Paris et en région.



A 18h30, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse du Premier ministre, entouré de six de ses ministres.

Jean Castex détaillera l’ensemble des mesures de ce nouveau confinement mis en place pour lutter contre le virus, au lendemain des annonces du Président de la République.

Cette édition spéciale se poursuivra après la conférence de presse et sera suivie du JT de 20H présenté par Gilles Bouleau.

Quant à l’épisode de « Demain nous appartient », il sera, comme lors de la dernière déprogrammation, diffusé à partir de 18h30. Deux épisodes seront donc au programme de ce vendredi.

⚠️!!! IMPORTANT!!!⚠️ Pas d’épisode de #DNA ce soir, on se retrouve demain soir pour 2 épisodes de #DemainNousAppartient ‼️⚠️ pic.twitter.com/nwzOF7xz5H — DNA_TF1 (@DNA_TF1) October 29, 2020

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

