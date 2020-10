« La grosse rigolade » du 29 octobre 2020 : les invités de Cyril Hanouna ce soir

4.8 ( 11 )



« La grosse rigolade » du 29 octobre 2020. En ce bien triste mois d’octobre il est plus que jamais important de se changer un peu les idées. Alors rendez-vous ce soir pour un numéro inédit de l’émission « La grosse rigolade ». Et c’est à partir de 21h15 sur C8 et en replay sur Mycanal.



Une émission synonyme de première participation pour l’humoriste et comédien Ahmed Sylla.

« La grosse rigolade » du 29 octobre : les invités de Cyril Hanouna

Ils tenteront ce soir de nous faire oublier cette bien triste actualité : Booder , Alban Ivanov, Virginie Hocq, ZIZE Dupanier, D’jal, Bernard Mabille, John Eledjam et donc Ahmed Sylla.

Toute la soirée, des dizaines d’invités vont se succéder pour vous raconter des blagues plus darka les unes que les autres.



Préparez-vous à rigoler comme jamais ce soir, jeudi 29 octobre 2020, dès 21h15 sur C8 et Mycanal.

Vidéos

En attendant de découvrir ce soir de nouvelles blagues, voici deux vidéos extraites de précédentes émissions.

