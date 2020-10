« On est en direct » ne le sera plus : l’émission de Laurent Ruquier change de nom !

4.6 ( 10 )



« On est en direct » était le titre de la nouvelle émission de Laurent Ruquier diffusée chaque samedi soir en seconde partie de soirée. Oui mais le président Emmanuel Macron a annoncé hier la mise en place d’un couvre feu à partir de samedi pour 8 grandes métropoles et pour toute l’Ile-de-France. Une décision qui aurait pu avoir raison du programme…



« On est en direct » ne sera plus en direct et change de nom

Pas question pour autant de « tuer » l’émission. Laurent Ruquier et ses équipes ont trouvé la solution. Ainsi, et selon Télé-Loisirs, l’émission ne sera plus en direct et va ainsi très logiquement changer de nom. Elle s’appellera désormais : « On est presque en direct »

Histoire toutefois de coller à l’actualité l’émission sera enregistrée quelques heures seulement avant sa diffusion.

Pas d’autre changement à prévoir, la ligne éditoriale devant à priori rester la même.



Et après la fin du couvre feu ? L’émission sera t-elle de nouveau diffusée en direct ?

Revoir l’annonce du couvre feu par Emmanuel Macron

Si vous ne faites partie des 20 millions de Français qui ont regardé l’interview d’Emmanuel Macron hier soir, voici un petit extrait vidéo. Et c’est bien sûr le moment où il annonce l’instauration de ce couvre feu que nous avons choisi.

🔴#Covid19 :les annonces d'E. #Macron⤵ 🗣"La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu, qui va s'appliquer à la région Île-de-France et à 8 autres métropoles, entre 21h et 6h et il commencera à partir de ce samedi 00h pour une durée de 4 semaines"#Macron20H pic.twitter.com/PEcdO3QiOS — TF1LeJT (@TF1LeJT) October 14, 2020

« On est presque en direct » ce samedi 17 octobre 2020 dès 23h25 sur France 2 et France.TV

